Buon anno! Auguri di buon 2019: frasi originali e gif per Whatsapp

Buon anno e felice anno nuovo. Questa di solito è la frase standard usata per fare gli auguri ad amici e parenti. Nel momento in cui scriviamo probabilmente milioni di persone stanno componendo queste parole sul proprio smartphone. Ma se per augurare ai vostri cari un buon 2019 volete usare qualche frase un po' più originale siamo qui per aiutarvi. E se siete pigri al punto da non aver voglia neppure di scrivere, niente paura: in questo articolo troverete anche alcune gif ed immagini da scaricare ed inviare tramite whtasapp ed sms.

Una frase carina da inviare ai propri contatti potrebbe essere questa:

- Buoni propositi per 2019: raggiungere obbiettivi del 2018, che dovevo compiere nel 2017, che avevo promesso nel 2016 e pianificato nel 2014.

Ecco qualche altra frase simpatica:

- FlecieAnonNouov! Scusa, per colpa della crisi gli auguri li ho dovuti comprare online! Te li monti tu quanto hai tempo!

(anonimo)

- Quest'anno ti ho stuzzicato, importunato, irritato, annoiato, disturbato ed esasperato, ti prometto che nel 2019...ho intenzione di continuare. Auguri!

(Anonimo)

Oppure si può optare per un bel classico, una frase davvero ad effetto.

- La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura

(Seneca)

Buon 2019, le frasi di auguri più classiche

Se invece non vi va di strafare, o non conoscete bene il destinatario del messaggio, potete orientarvi su qualcosa di più sobrio. Ecco un paio di spunti che magari possono fare al caso vostro:

Le auguro di vivere un anno ricco di felicità e tante soddisfazioni. Buon Capodanno!

Sii felice un nuovo anno è arrivato, per donarti gioia, amore e felicità. Tanti auguri!

Che il prossimo anno possa darti sempre la forza di trasformare i tuoi desideri in realtà. Buon 2019!

Un altro anno sta finendo mentre un altro sta partendo. A te tutti i miei auguri di splendidi giorni futuri. Auguri di Buon Anno!

Buon 2019, gif animate

Ecco invece delle bellissime gif animate. Istruzioni per scaricare le gif. Cliccando sull'immagine sarete reindirizzati su Giphy. A questo punto è sufficiente esercitare una leggera pressione sull'immagine con il pollice o l'indice e selezionare "scarica immagine".

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Ed ecco invece un paio di immagini