Buona Pasqua 2020: auguri, frasi e immagini per restare “distanti ma vicini”

Anche questa Pasqua di domenica 12 aprile 2020 sarà diversa e non può che essere che così, vivendo tutti nel pieno dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

Ancora una volta i social ci vengono in aiuto per continuare a mantenere stretti i rapporti con le persone che ci sono care e sono il mezzo ideale per trasmettere un pensiero di serenità e affetto in questo momento complesso, anche se non sarà possibile passare la festività in famiglia o con gli amici.

L’emergenza sanitaria costringe milioni di persone in tutto il mondo a rimanere a casa. Si può decidere di mandare un sms, una mail o una nota su WhatsApp e convidere un messaggio con un augurio di armonia o un pensiero di raccoglimento per chi ha fede. Si può anche scegliere di invidiare un’immagine o una gif.

Buona Pasqua 2020, frasi per auguri a tema religioso

Per i credenti si può far ricorso alle parole di Papa Francesco, che appena qualche giorno fa, durante l’udienza generale in Vaticano, aveva rivolto questo messaggio:

“La Pasqua ci dice che Dio può volgere tutto in bene. E questa non è un'illusione, perché la morte e resurrezione di Gesù non è un'illusione, è verità. Che con Lui possiamo davvero confidare che tutto andrà bene. Ecco perché il mattino di Pasqua ci viene detto: 'Non abbiate paura!’”

Altre frasi a tema religioso possono rappresentare il testo ideale da mandare in questo difficile momento, scegliendo tra alcune citazioni.

Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola se è cristiana (Paolo VI)

Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col Cristo che dà senso a tutta la vita. Con Lui tutto ha un senso, compresi il dolore e la morte (Giovanni Paolo II)

Il mondo è un immenso pianto ma a Pasqua diventa un immenso parto. Di vita, di futuro, di speranza, di nuovi orizzonti, di lacrime asciugate (Padre Ermes Ronchi)

Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sintonia con quell'immenso soffio che unisce incessantemente l'istante e l'eterno, il visibile e l'invisibile, la nostra povertà e la ricchezza di Dio. Non ha niente tra le mani, ha soltanto la sua vita risorta: da lei Gesù aveva cacciato sette demoni, cioè la totalità del male. E una attesa ardente, come la sposa del Cantico: lungo la notte cerco l'amato del mio cuore (Padre Ermes Ronchi)

Domenica di Pasqua. Cari amici e amiche, desidero e auguro che sappiate sperare l’insperabile: la morte non sarà l’ultima parola su ciascuno di no perché ciò che abbiamo vissuto nell’amore non può finire nel nulla. La tomba vuota di Gesù è fondamento di questa nostra speranza (Enzo Bianchi)

Buona Pasqua 2020, frasi per gli auguri dalle citazioni dei grandi scrittori

Per chi vuole mandare un messaggio di pace e armonia per questa Pasqua ai tempi del coronavirus si può far ricorso alle citazioni di scrittori e poeti che nel tempo hanno voluto celebrare la Pasqua con le loro parole.

Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita (Susanna Tamaro)

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace (Erri De Luca)

Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah”, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste (Erri De Luca)

Ecco poi una poesia di Gianni Rodari, che ricorderà a tanti i momenti passati sui banchi di scuola e farà felici i bambini.

Dall’uovo di Pasqua

è uscito un pulcino

di gesso arancione

col becco turchino.

Ha detto: “Vado,

mi metto in viaggio

e porto a tutti

un grande messaggio”.

E volteggiando

di qua e di là

attraversando

paesi e città

ha scritto sui murii

nel cielo e per terra:

“Viva la pace,

abbasso la guerra” (Gianni Rodari)

Buona Pasqua 2020, le frasi per fare auguri di pace

Tra i simboli della Pasqua ci sono la colomba e il ramoscello d’ulivo, che richiamano subito alla pace.

La pace nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto dell'altro, dal far proprie le speranze e le esigenze degli altri. La pace nasce dalla fatica di dire no quando è necessario (Sergio Mattarella)

La pace non è assenza di guerra: è una virtù, uno stato d’animo, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia (Baruch Spinoza)

La pace mondiale deve svilupparsi dalla pace interiore. La pace non è solo mera assenza di violenza. La pace è, penso, la manifestazione della compassione umana (Dalai Lama)

Buona Pasqua 2020, immagini e gif per fare gli auguri

A volte un’immagine vale più di mille parole e il web ci viene in aiuto con tanti suggerimenti utili, condividendo una gif.

