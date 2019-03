Fast food regala maglietta con il "vero doggy stile" per la festa della donna

Un'iniziativa di dubbio gusto. Anzi diciamolo: decisamente di cattivo gusto. Bufera su Burgez, noto fast food milanese che ha provato a ironizzare - forse - sull'8 marzo pubblicando un un un post in cui comparivano una maglietta con espliciti riferimenti sessuali. Anche il commento in quanto a sessismo e volgarità non si faceva mancare nulla: "Auguri donne. Istruzioni per il vero doggy style, fate contenti i vostri uomini. La doggy style t-shirt in omaggio per voi in tutti gli store dalle 18 in poi. Omaggio per sole donne".

Il post ovviamente non è stato accolto particolarmente bene - per usare un eufemismo - e nei commenti Burgez è stato invaso da richieste di spiegazioni e accuse. Dopo cinque ore la marcia indietro, sempre social, con la foto e il testo che sono spariti.