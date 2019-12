Caffè "alla plastica": richiamo alimentare per nove capsule compatibili

Caffè in capsule, ovvero un piacere quotidiano per migliaia di italiani che hanno abbandonato la tradizionale moka, scegliendo un prodotto "pronto all'uso". Attenzione tuttavia alla qualità delle capsule compatibili. Dopo le polemiche per il servizio di Report dedicato all'assaggio di alcuni prodotti, ora un campanello d'allarme arriva direttamente dal Ministero della Salute che ha emesso ben nove avvisi di "richiamo alimentare" per altrettanti prodotti dedicati alla versione economica delle capsule Nescafé Dolce Gusto.

Come si legge nella sezione dedicata alle allerte alimentari del Ministero della Salute il maxi richiamo pubblicato oggi lunedì 16 dicembre 2019 riguarda nello specifico alcuni lotti delle capsule:

I motivi del richiamo come chiarito dal ministero è il rischio che il consumatore posso trovare piccole particelle di plastica nella tazza, con il pericolo di deglutirle insieme al caffè. Le particelle di plastica verrebbero infatti rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione.

Si consiglia pertanto di non consumare i lotti di prodotto interessati dal provvedimento, che potrebbe essere rischioso per la salute umana o di riportarlo al punto di vendita in caso di acquisto. Si ricorda che l'autorità, in questo caso

Il Ministero della Salute pertanto sconsiglia il consumo. Come in ogni caso di richiamo alimentare il consiglio è di riportare il prodotto al punto di vendita.

La società cooperativa Conad ha inoltre pubblicato sul proprio sito internet un avviso in cui specifica come tutti i clienti dei propri supermercati che fossero in possesso di una confezione oggetto di richiamo "acquistati a partire dal mese di GIUGNO 2019, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso".

Caffé alla plastica: richiamo per alcune capsule compatibili

Come spiega il Ministero della salute il consumo dei prodotti sotto menzionati potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica.

In particolare sono state richiamate dal mercato i seguenti prodotti di cui il ministero della Salute identifica il lotto incriminato.

le "Capsule Compatibili Dolce Gusto" marchiate Conad ed in particolare i lotti da da L19149 a L19339 di CONAD D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO 100%ARABICA 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST.,CONAD D.GUSTO GINSENG 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO CORTADO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO ORZO 16CAPSX6AST.​

ed in particolare i lotti da da L19149 a L19339 di CONAD D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO 100%ARABICA 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST.,CONAD D.GUSTO GINSENG 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO CORTADO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO ORZO 16CAPSX6AST.​ le Capsule Compatibili Dolce Gusto marchiate Happy Belly - Solimo venduti su Amazon ed in particolare i lotti HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191730), HAPPY BELLY D.G. AMERICANO UTZ 3X16CAPS (L191910 & L191920), SOLIMO D.G.CAPPUCCINO UTZ 6 X16CAPS (L191890), SOLIMO D.G. LUNGO UTZ 6X16CAPS (L192060), HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191930).

venduti su ed in particolare i lotti HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191730), HAPPY BELLY D.G. AMERICANO UTZ 3X16CAPS (L191910 & L191920), SOLIMO D.G.CAPPUCCINO UTZ 6 X16CAPS (L191890), SOLIMO D.G. LUNGO UTZ 6X16CAPS (L192060), HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191930). le "Capsule Compatibili Dolce Gusto" marchiate 101 Caffè ed in particolare i lotti L193120 - L193180 di 101 CAFFELATTE DOLCE GUSTO X 100 CAPS 101 e CIOCCOLOSA DOLCE GUSTO X 800 CAPS.

ed in particolare i lotti L193120 - L193180 di 101 CAFFELATTE DOLCE GUSTO X 100 CAPS 101 e CIOCCOLOSA DOLCE GUSTO X 800 CAPS. le "Capsule Compatibili Dolce Gusto" marchiate Bonini ed in particolare i lotti L192690 - L193110 - L193170 di BONINI D.G. CIOCCOLATA DARK X 16CAPS (L192690 - L193110) BONINI DOLCE GUSTO CORTADO X 16CAPS (193170).

ed in particolare i lotti L192690 - L193110 - L193170 di BONINI D.G. CIOCCOLATA DARK X 16CAPS (L192690 - L193110) BONINI DOLCE GUSTO CORTADO X 16CAPS (193170). le "Capsule Compatibili Dolce Gusto" marchiate Caffè Leoni ed in particolare i lotti da L19162 a L19304 di CAFFE'LEONI D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST CAFFE' LEONI D.GUSTO FORTE 16CAPSX6AST.

ed in particolare i lotti da L19162 a L19304 di CAFFE'LEONI D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST CAFFE' LEONI D.GUSTO FORTE 16CAPSX6AST. le "Capsule Compatibili Dolce Gusto" marchiate Caffè Consuelo ed in particolare i lotti da L19276 a L19329 di CAFFE'CONSUELO D.G. INTENSO 16CAPSX6AST, CAFFE'CONSUELO D.G. DECA 16CAPSX6AST, CAFFE'CONSUELO D.G. SUPREMO 16CAPSX6AST, CAFFE'CONSUELO D.G. CLASSICO 16CAPSX6AST, CAFFE'CONSUELO D.G. FORTE 16CAPSX6AST.

ed in particolare i lotti da L19276 a L19329 di CAFFE'CONSUELO D.G. INTENSO 16CAPSX6AST, CAFFE'CONSUELO D.G. DECA 16CAPSX6AST, CAFFE'CONSUELO D.G. SUPREMO 16CAPSX6AST, CAFFE'CONSUELO D.G. CLASSICO 16CAPSX6AST, CAFFE'CONSUELO D.G. FORTE 16CAPSX6AST. le "Capsule Compatibili Dolce Gusto" marchiate Meseta ed in particolare i lotti MESETA D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST. (L19208) MESETA D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST. (L19178 - L19208) MESETA D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST. (L19294)

ed in particolare i lotti MESETA D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST. (L19208) MESETA D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST. (L19178 - L19208) MESETA D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST. (L19294) le "Capsule Compatibili Dolce Gusto" marchiate Palombini ed in particolare i lotti PALOMBINI CLASSICO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191750 - L192880 - L193100 - L193110) PALOMBINI INTENSO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191480 - L192470 - L192870).

ed in particolare i lotti PALOMBINI CLASSICO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191750 - L192880 - L193100 - L193110) PALOMBINI INTENSO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191480 - L192470 - L192870). le "Capsule Compatibili Dolce Gusto" marchiate Fortisimo dei supermarcati Tosano Cerea ed in particolare i lotti FORTISIMO D.G. CORTADO X 30CAPS (L192450) FORTISIMO D.G. THE SOL. LIMONE X 30CAPS (L191770) FORTISIMO DG THE LIMONE X 30 CAPS (L193190).

Tutte le capsule compatibili oggetto di richiamo risultano prodotte da Beyers Caffè Italia Srl (BCI) nello stabilimento di Via Marino Serenari 33H, 40013 Castel Maggiore (BO).