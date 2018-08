Caldo "da impazzire", superati i 45 gradi in Spagna e Portogallo

Stiamo attraversando i giorni più caldi dell'estate. Un'ondata di calore che sta colpendo non solo l'Italia da Nord a Sud, ma tutta l'Europa. Fra i Paesi più oppressi dalle temperature elevate ci sono Spagna e Portogallo dove residenti e turisti devono fare i conti con temperature che hanno toccato anche i 46 gradi.

Due giorni fa la colonnina di mercurio è salita fino a sfiorare i 46 gradi a Badajoz, 45 in altri centri spagnoli, come Merida e Cordoba, e portoghesi, come Beja ed Evora.

Non va meglio nelle zone vicine al mare, soprattutto lungo le coste portoghesi: a Lisbona è stata registrata una temperatura massima di 44 gradi che ha infranto il precedente record risalente al giugno dell'anno scorso.