L'assurda polemica sulla polo Lacoste di Calenda

"Due osservazioni: 1) chiamo la Lacoste e mi faccio regalare una (almeno) maglietta; 2) siamo un paese impazzito". Lo stesso Carlo Calenda, su Twitter, si dimostra spiazzato da quello che è diventato un caso sui social: la sua polo Lacoste, un indumento che costa mediamente tra i 50 e i 100 euro. L'ennesima, assurda, polemica sui social riguarda dunque il look del neoeletto eurodeputato del Pd.

Calenda e la Lacoste: la polemica social

La 'timeline' dell'ex ministro dello Sviluppo economico su Twitter, infatti, è invasa da commenti sulla polo indossata da Calenda nel video postato per parlare delle polemiche interne al Pd. L’hashtag #lacoste è diventato una tendenza su Twitter in Italia. Un dibattito serrato, anche sul costo della Lacoste, in cui non mancano le critiche: "Salve @CarloCalenda lei potrà dire cose intelligentissime, ma ad un italiano medio resterà impresso il coccodrillo sulla sua maglietta. Non c'è un solo video nel quale #Salvini ha un indumento che un giovane pagato mille euro non può comprare", rimprovera Davide al fondatore di Siamo europei.

Il giorno della marmotta pic.twitter.com/hpC5zEJz8w — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 17 giugno 2019





Ad alcuni utenti Calenda replica: "Scusate per evitare la caduta dell'Occidente sul tema estremamente divisivo Lacoste segnalo che ne ho 4 (due regalate dalla mia mamma e due comprate da me) tutte blu perché pare sfinino. Ma soprattutto compro i boxer da schostal. Dunque sono definitivamente un plutocrate arido". Un altro utente consiglia, per capire il dibattito, il libro 'Nello sciame' di Byung-Chul Han, e Calenda commenta: "Bellissimo libro. Non so se spiega il dibattito surreale su una #Lacoste ma vale la pena leggerlo".

"Ma voi che criticate Calenda per una polo #Lacoste da 60 euro, lo fate da un iPhone XS o da un MacBook Pro?", è stata una delle repliche più condivise alle polemiche sterili.

Due osservazioni: 1) chiamo la Lacoste e mi faccio regalare una (almeno) maglietta; 2) siamo un paese impazzito. pic.twitter.com/4IQmjmZBOl — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 18 giugno 2019