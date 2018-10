Cambio orario, si torna all'ora solare: lancette indietro, ma quanto conviene?

Addio ora legale, ecco l'ora solare. Come ogni anno, l'ultima domenica di ottobre - allo scoccare delle ore 3:00 del mattino - le lancette vanno spostate indietro di un'ora, riportandole alle 2:00. Ricordiamo che sui dispositivi elettronici (smartphone, pc, tablet) il cambio dell'ora avviene in automatico. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, infatti, avverrà il cambio di orario e il consueto passaggio dall'ora legale a quella solare che permetterà di dormire un'ora più. Farà buio prima, ma di mattina l'alba sarà un po' in anticipo rispetto ai giorni precedenti. Le giornate quindi si accorceranno per dare il benvenuto all'ora solare. Questa, tuttavia, potrebbe essere l'ultima volta che i cittadini dell'Unione europea dovranno ricordare di spostare le lancette degli orologi (e non l'orario sullo smartphone, che solitamente si modifica in modo automatico). Una proposta dell'Unione Europea infatti vorrebbe eliminare l'obbligo del cambio dell'ora e permettere a tutti gli Stati membri di decidere autonomamente se adottare per tutti i 365 giorni l'ora legale oppure quella solare.

Cambio ora solare-ora legale: quali sono i pro e i contro

In occasione del ripristino dell’ora solare nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, Selectra.net ha deciso di analizzare i pro e i contro del cambio di ora stagionale in 7 Stati membri UE. I cittadini di Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Belgio e Austria, da quanto emerge dalla consultazione pubblica sull’ora legale in Europa, si sono detti favorevoli all’abolizione del cambio orario. La Commissione europea ha messo in consultazione la proposta di direttiva che sopprime i cambi dell’ora due volte l’anno. Nel 2019, se Parlamento e Consiglio daranno il via libera, ogni Stato UE dovrà scegliere autonomamente tra ora legale e solare. Ciò potrebbe portare all’adozione di fusi orari diversi da parte degli Stati membri, creando eventuali disordini soprattutto per i Paesi confinanti: inconvenienti nella comunicazione, nei trasporti e nei viaggi. Secondo l’analisi, gli effetti dello switch variano a seconda della zona di riferimento. I Paesi dell’Europa meridionale analizzati – Italia, Spagna e Portogallo – sono quelli che traggono più vantaggio dall’adozione dell’ora legale. Oltre al beneficio economico, possiamo dire che l’ora legale aumenta la felicità: più ore di luce fanno crescere i livelli di serotonina che migliora umore e sonno. In Italia nel periodo marzo-ottobre 2017 il risparmio energetico è stato di 567 milioni di kWh, che corrispondono al consumo medio annuo di elettricità di oltre 200mila famiglie. Il risparmio economico conseguito è di 110 milioni di euro, prendendo in considerazione il prezzo medio per kWh per il cliente finale pari a 19,5 centesimi di euro (al lordo delle imposte) nel periodo di riferimento. Se dividiamo, però, tale cifra per il numero di punti di prelievo, il risparmio è minimo: circa 3 euro a utenza.

Sempre sul versante meridionale, in Spagna il principale vantaggio riguarda il numero di ore diurne in estate: fa buio molto tardi e ciò ha un effetto positivo sul turismo e sull’economia del Paese. In Portogallo il risparmio annuo di energia, conseguito grazie al cambiamento orario, si attesta intorno all’1%. Così come gli italiani e gli spagnoli, i portoghesi propendono per l’ora legale tutto l’anno. Per quanto riguarda l’Europa centrale, in Austria, c’è un divario tra nuove e vecchie generazioni. Il 61% degli austriaci che vogliono mantenere l’ora legale è rappresentato per lo più da giovani. I ragazzi preferiscono avere giornate più luminose d’estate. In Francia, spostata più a occidente, coloro che hanno partecipato al sondaggio UE pensano che il cambio di ora adottato per risparmiare energia sia una soluzione obsoleta e preferiscono l’ora legale tutto l’anno. Oltre ai problemi di salute, l'Osservatorio francese della sicurezza stradale ha osservato un aumento di incidenti che coinvolgono i pedoni nei giorni successivi al ripristino dell’ora solare.

In Belgio studi recenti dimostrano che con il cambio orario non si risparmia energia. Secondo il report del sondaggio UE, in Belgio i cittadini non si schierano né a favore dell’ora legale né a favore dell’ora solare tutto l’anno. Anche se secondo HLN, un importante quotidiano belga, sembra che una piccola maggioranza del 59% voglia continuare solo con l'ora legale. Il caso dell'ora legale nel Regno Unito è complesso, a maggior ragione se si considera la differenza di ore di luce e temperatura in diverse parti del Paese. Secondo i risultati del sondaggio, la maggioranza dei britannici preferisce adottare l’ora legale tutto l’anno. Al nord i cittadini risentono maggiormente del cambio di ora: problemi di salute, sbalzi d’umore e tante ore di luce d’estate. In Scozia a giugno il sole sorge alle 4 e tramonta alle 22. In particolare, a causa del cambio di ora, gli scozzesi vengono colpiti dal Disturbo Affettivo Stagionale. I sintomi del DAS possono includere: depressione, bassi livelli di energia, insonnia e persino pensieri suicidi. Il 56% dei partecipanti al sondaggio UE preferisce l’ora legale, mentre il 36% è a favore dell’adozione dell’ora solare tutto l’anno. L’8% non ha una preferenza. Qui il link per leggere l’analisi completa e approfondire sul tema.