Cammina a zig zag per non far passare l'autobus: folle moda tra i giovanissimi

Bravata? Folle moda? Semplice e pura idiozia? Difficile capire cosa possa spingere un ragazzino a camminare a zig zag sulla carreggiata, con aria di sfida, per impedire a un bus di transitare.

Torino: sono le ore 20 di lunedì 8 ottobre. Il video è stato girato da un passeggero che si trovava a bordo del bus della Linea 49. In corso Principe Oddone, nel tratto che va da piazza Statuto in direzione della fermata che è sull'incrocio con corso Regina Margherita. Quello che si vede nelle immagini è un ragazzo che per 300 metri circa passeggia davanti al mezzo del trasporto pubblico costringendo l'autista a marciare a passo d'uomo.

L'autista del mezzo rallentato ha ammesso che sarebbe già il secondo episodio in pochi giorni. Video da TorinoToday