Coltivare cannabis in casa non è reato: lo dice la Cassazione

Non è reato coltivare in casa piantine di cannabis, ma solo se destinate all'uso personale. Lo affermano le sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza depositata il 16 aprile, con la quale spiegano il principio di diritto emesso con una informazione provvisoria lo scorso dicembre.

Con questo verdetto è stato accolto il ricorso di un trentenne campano condannato a un anno di reclusione e tremila euro di multa perché in casa aveva due piantine e una riserva di circa 11 grammi di cannabis. Ora la Corte di Appello di Napoli dovrà riesaminare il caso.

La Corte di Cassazione afferma infatti che la coltivazione domestica per uso personale non è penalmente rilevante e non costituisce, quindi, reato. Tuttavia rimane sempre possibile incorrere in sanzioni amministrative applicate al soggetto considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale.

"Un importante passo avanti per l'Italia verso la legalizzazione della produzione per autoconsumo, al quale deve affiancarsi un rapido intervento del legislatore" spiegano dichiarano Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera di Radicali Italiani.

"Il legislatore deve fare chiarezza una volta per tutte. Legalizzare la coltivazione di cannabis in casa per uso personale significa offrire ai consumatori un'alternativa legale al mercato nero e, di conseguenza, sottrarre una fetta del mercato alle mafie".