Canapa, dopo la sentenza della Cassazione il terrore mette a rischio 15mila posti di lavoro

La filiera della canapa è letteralmente esplosa negli ultimi due anni grazie alla legge 242 del 2016 con la quale si vuole incentivare la produzione agricola. Ovviamente si tratta di canapa che produce infiorescenze di cannabis a basso contenuto di Thc, la sostanza considerata "drogante" con limiti fissato fino allo 0,6 per la sua produzione.

Oggi in Italia l'intera filiera vale 80 milioni di euro e circa 15 mila posti lavoro. Ma ora è tutto in stand by dopo la sentenza della corte di Cassazione.

