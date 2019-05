La Cassazione mette fuorilegge la cannabis legale: "Reato il commercio dei prodotti derivati"

È da oggi reato il commercio di prodotti derivati dalla cannabis. Lo ha deciso il massimo consesso della Cassazione riunita a sezioni unite penali che, dando notizia della soluzione adottata.

"La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53 Ce del Consiglio,del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati".

Alla luce di queste considerazioni, le sezioni unite penali presiedute da Domenico Carcano osservano che "integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del dpr 309/1990,le condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante".

Cannabis light, per la Cassazione è reato il commercio dei derivati

Il giudizio è destinato ad avere un impatto enorme su una delle fette più dinamiche dell'economia italiana. Secondo l'Aical, Associazione italiana cannabis light (la Confindustria della marijuana), pur in assenza di dati certificati, il mercato della canapa in Italia vale oggi circa 80 milioni di euro, in crescita a tassi del 100% l'anno. Un valore che comprende l'intera filiera: coltivazione, distribuzione, fino alla vendita di oltre 100 prodotti come fiori, tisane, oli, cosmetici, fino alle farine per la piadina. In tre anni, il numero di negozi di canapa light nel nostro Paese è passato da zero a oltre 3.000.

L'organo delle Sezioni unite della Cassazione è infatti preposto a decidere quando le singole sezioni sono in disaccordo tra loro.

La Procura generale della Cassazione aveva chiesto di "trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale" poiché in merito alla questione della cannabis light si erano già espresse, con interpretazioni contrastanti, la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione. Se per la prima il commercio di canapa light è vietato, per la seconda è lecito.

Ora la sentenza che pone un colpo ferale al mercato delle infiorescenze della cannabis light.

Cannabis light, Salvini: "Contro ogni tipo di droga"

"Siamo contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma, e a favore del divertimento sano'' dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la sentenza della Cassazione sulla vendita o la cessione di alcuni prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis.

"La Cassazione ha stabilito che è reato commercializzare i prodotti derivati della cosiddetta cannabis light" spiega il ministro per la Famiglia e le Disabilità, con delega alle politiche antidroga, Lorenzo Fontana. "Questa decisione conferma le preoccupazioni che abbiamo sempre manifestato in relazione alla vendita di questo tipo di prodotti e la bontà delle posizioni espresse e delle scelte da noi adottate fino ad oggi".