Cannabis, storica sentenza della Cassazione: coltivare in casa non è reato

Sentenza epocale sulla cannabis: le sezioni unite penali della Cassazione hanno stabilito che non costituirà più reato coltivare minime quantità in casa. Si è sentenziato per la prima volta che "non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica" e "per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".

Cannabis, coltivare minime quantità in casa non è più reato

In sostanza chi coltiva per sé non compie più reato. Viene sostenuta così la tesi per cui il bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messo in pericolo dal singolo assuntore di marijuana che decide di coltivarsi per sé qualche piantina. I kit per la coltivazione dei semi di cannabis sul balcone di casa sono ormai assai diffusi, venduti anche on line su siti specializzati di internet, ma si incorreva in rischi da un punto di vista legale, finora a livello giuridico non c'era mai stata un'apertura vera in questa direzione.

Cannabis, Mantero (M5s): "Fine ad una stortura tutta italiana"

Tra i primi a commentare la sentenza della Cassazione c'è Matteo Mantero, senatore del Movimento 5 stelle, autore della proposta sulla legalizzazione della cannabis: "Ancora una volta la giurisprudenza fa le veci di un legislatore vigliacco. Si mette fine alla stortura tutta italiana di una legge che consegnava il mercato monopolista delle droghe leggere nelle mani della mafia. Fino a questa storica sentenza comprare Cannabis dallo spacciatore, alimentando la criminalità e mettendo a rischio la propria salute con prodotti dubbi, non costituiva reato penale mentre coltivare alcune piante sul proprio balcone per uso personale, senza arrecare danno a nessuno, poteva costare il carcere".