In prima linea in caso di attentati: così si addestrano le unità antiterrorismo dei Carabinieri

Interventi risolutivi, capacità di sintesi della realtà e gestione dello stress. Soprattutto esperienza maturata nella quotidianità di servizio. Il modello italiano di sicurezza ha acquistato credibilità internazionale anche per aver intercettato sul nascere possibili situazioni di pericolo, soprattutto sul tema dell’antiterrorismo. Tiratori scelti, istruttori di tiro e armaioli. La scuola di perfezionamento al tiro di Roma addestra gli specialisti dell’Arma dei Carabinieri attraverso una selezione psico-attitudinale e culturale, cogliendo spunto dalla realtà operativa perché è l’esperienza quotidiana la vera lezione di preparazione al lavoro del carabiniere. Una realtà sempre mutevole rispetto alle nuove minacce che si presentano, come quella del terrorismo.

Siamo andati a vedere l’addestramento delle unità antiterrorismo dei Carabinieri: le Aliquote di Primo Intervento (API) e le Squadre Operative di Supporto (SOS). Sono le unità di prima risposta create dall’Arma per fronteggiare eventuali atti terroristici, dopo gli attacchi dell’Isis in Francia, Belgio e Germania.

Una preparazione che parte dagli aspetti teorici, tecnici e operativi per plasmarsi con le singole esperienze. Una formazione flessibile che si adatta a qualsiasi tipo di scenario. Una dottrina che nasce da una corretta osservazione e interpretazione della realtà. Una formazione specializzata non sempre finalizzata all’uso risolutivo della forza, come è successo a Milano con l’uomo che il 20 marzo scorso ha dirottato un autobus con 51 bambini a bordo.