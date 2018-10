Migliaia di migranti in marcia sul ponte tra Guatemala e Messico

Migliaia di migranti hanno occupato il ponte al confine tra Guatemala e Messico. Come si vede in queste immagini girate da un drone, migliaia di honduregni hanno formato una "carovana", e sono arrivati fino in Guatemala, dove si sono uniti ad altri manifestanti locali. L'intenzione è di arrivare fino negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni, Donald Trump ha minacciato di tagliare gli aiuti del suo paese all'Honduras, ma anche al Guatemala e al Salvador, se le autorità non avessero messo fine a questo esodo. Giovedì Trump ha anche minacciato di chiudere il confine con il Messico se le autorità messicane non avessero bloccato l'avanzata dei migranti.