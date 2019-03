Tracce di bisfenolo A nei cartoni per la pizza prodotti all'estero: ci sono rischi per la salute?

Il cartone della pizza contiene sostanze potenzialmente novice per la salute? La questione è controversa, ma secondo un'inchiesta de Il Salvagente, anticipata da Il Fatto Quotidiano, in due contenitori su tre analizzati in laboratorio sono state trovate tracce "per nulla rassicuranti" di bisfenolo A (virgolettato de Il Salvagente), una sostanza che secondo alcuni studi può alterare l’equilibrio ormonale e il metabolismo dell’organismo.

Dalle analisi emerge che nei due contenitori prodotti all’estero (ma che verrebbero usati anche in Italia), sono state trovate tracce della sostanza, che invece non era presente nei cartoni dell’italiana Linear. E il motivo è presto detto: la nostra normativa in materia di sicurezza alimentare è tra le più severe e obbliga i produttori a usare solo cellulosa vergine per la produzione di contenitori in cartone destinati agli alimenti. Secondo Il Fatto Quotidiano il ministero della Salute ha avviato un’inchiesta per fare chiarezze sulla vicenda.

Il bisfenolo A e i possibili rischi per la salute

Ma il bisfenolo A è davvero pericoloso per la salute? L’argomento in realtà è molto complesso. L’utilizzo della sostanza – ricorda Il Fatto Alimentare - è stato autorizzato in Europa per la produzione di materiali a contatto con alimenti in plastica, ma è stato vietato per i biberon in policarbonato destinati ai lattanti. Per la Commissione europea però "il rischio per la salute umana non è stato ancora pienamente dimostrato". Un parere in contrasto con quello dell’European Chemicals Agency (Echa) secondo cui il bisfenolo A è un perturbatore endocrino che pone gravi rischi per la salute.

Lo scorso settembre l’Efsa (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha però annunciato che un gruppo di studiosi riesaminerà “il livello di sicurezza temporaneo stabilito nella sua precedente valutazione del rischio eseguita nel 2015. La nuova valutazione dovrebbe terminare nel 2020". Nel 2016 l'Efsa aveva affermato che "il bisfenolo A (BPA) potrebbe avere effetti sul sistema immunitario degli animali, ma le evidenze sono troppo limitate per trarre conclusioni per la salute umana".