"Salvini deve andare a fare in c***": sconcerto in tv su La7

"Posso dire una cosa? Se avessi saputo che c'erano dieci minuti di Salvini non sarei venuto. La mia opinione è che Salvini deve andare a fare in c***". Parole di Giuliano Cazzola, economista esperto di politiche del lavoro e previdenziali ospite stamattina a "L'aria che tira", programma di approfondimento politico condotto da Myrta Merlino su La7. Gelo e imbarazzo in studio dopo l'intervento del prof bolognese con un passato nel Popolo della Libertà, poi in Scelta Civica con Monti e nel Nuovo centrodestra con Alfano.

"Vergognati di quello che dici", ha detto Massimo Bitonci, deputato della Lega presente in studio, minacciando di andar via. La conduttrice Myrta Merlino, colta di sorpresa, ha chiesto all'economista bolognese di scusarsi. E lui alla fine lo ha fatto con queste parole: "Chiedo scusa per l'espressione di andare a f... che è volgare, ma ribadisco che per Matteo Salvini provo disgusto e disprezzo".

Qui sotto, il video integrale del duro scontro tra Massimo Bitonci e Giuliano Cazzola dopo il discorso di Salvini in Senato per la fiducia al governo Conte 2 (video embed da La7 L'aria che tira).