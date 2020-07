Cellulare ai bambini, sì o no? Lo psicologo Lavenia: "Mai prima dei 13 anni"

Nell'era della digitalizzazione, l'incontro tra il bambino e la tecnologia avviene sempre prima. Attenzione, però, a non bruciare le tappe, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di social e smartphone. Quando si può dare il cellulare ai bambini? La risposta a questa domanda è uno dei più grandi dilemmi che mette in crisi le famiglie di oggi, tra genitori prudenti che vorrebbero posticipare all'infinito e chi invece pensa possa essere utile fin dalle elementari.

A chiarire le idee dei genitori è Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta presidente dell'Associazione Di.Te ((Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo), che su questo tema ha scritto un libro ('Voglio il cellulare! Quando? Quanto? Come? Tutte le risposte', edito da Mondadori). "Il cellulare è uno strumento complesso che affascina tutti, in particolare i ragazzi, ma che nemmeno gli adulti conoscono bene - spiega nell'introduzione - Semplifica la vita ma al contempo la rende anche più complicata, perché distrae, non lascia il tempo di vivere il presente, espone a dei rischi. E' la chiave di accesso a un universo di potenzialità, ma pensato e rivolto a un pubblico adulto".

Una scelta difficile, dunque, quella dei geniori, che deve restare soggettiva e tenere conto della maturità dei figli: "Personalmente sono del parere che il cellulare non vada dato ai ragazzi prima dei 13 anni, ma i tempi cambiano molto in fretta - riflette lo psicologo - come osserviamo tutti. Ognuno di noi è chiamato a monitorare le nuove esigenze dei giovani con criterio e ragione, continuando a interrogarsi. In fondo credo che ogni figlio sia diverso e non si possa generalizzare o essere così assoluti: la scelta di un genitore dovrà dipendere da quanto il ragazzo è maturo, sia emotivamente sia cognitivamente".