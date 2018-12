Una serata in pizzeria per chi non se la può permettere: il regalo di Fabio e Valentina

Un gesto di solidarietà, un aiuto disinteressato, un piccolo dono di gentilezza. Fabio e Valentina, giovani titolari della trattoria-pizzeria "Mò" a Foggia hanno deciso di offrire una serata in pizzera, completamente gratuita ad alcune famiglie bisognose.

Nei giorni scorsi, sulla bacheca Facebook del loro locale è comparso un messaggio insolito: "Nella vita e nel lavoro ci rendiamo sempre più conto di quanto anche una semplice serata in pizzeria per alcune famiglie sia un'utopia. Il regalo che vogliamo fare quest'anno, nel nostro piccolo è dare la possibilità a una famiglia foggiana, in difficoltà economica, di trascorrere una serata piacevole, trattati come re dal nostro staff, all'insegna, per quanto possibile, della spensieratezza. Procederemo in questo modo: accoglieremo con messaggio privato le storie che vorrete inviarci di famiglie in condizioni di difficoltà economiche. Ci riserveremo,secondo le informazioni che ci fornirete, di selezionarne una che saremo felici di ospitare una sera da noi".

"Poi, però, è accaduta una cosa strana", racconta Valentina a Giovanna Greco e Roberto D'Agostino di FoggiaToday "Ci siamo resi conto che è difficile fare una selezione di fronte alla sofferenza, al disagio economico. Ogni storia, ogni situazione che ci è stata segnalata, era a nostro modo di vedere meritevole di un dono, di una serata diversa, in allegria". Fabio e Valentina hanno deciso di coinvolgerle tutte. Una sera alla volta. A partire da questa sera. "Ogni sera ne avremo una nel nostro locale. Ovviamente c'è molta dignità nel disagio. Motivo per cui abbiamo deciso di non svelare il reale motivo per cui saranno nostri ospiti, raccontando loro che trattasi del dono di un familiare, di un parente, gente che ovviamente sta al gioco".

Leggendo il messaggio della trattoria, un'associazione denominata "Foggiani in Veneto" si è messa in contatto con loro. "Ci stiamo scambiando informazioni - ha rivelato Valentina-, vogliono raccogliere fondi per regalare ai meno abbienti la spesa di Natale".