Daniel Canzian chef per la prima della Scala: ecco il menù d'eccezione per i 500 invitati

Venerdì 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, andrà in scena al Teatro la Scala di Milano "Attila", l'opera di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore. Dopo l'opera si terrà la tradizionale cena di gala per 500 ospiti che si svolgerà alla Società del Giardino. A prepararla sarà Daniel Canzian, chef e patron del ristorante Daniel di via San Marco a Milano, già allievo di Gualtiero Marchesi.

Sarà un "dopo Scala" ispirato, come ogni anno, all'opera che va in scena. Ci saranno piatti molto elaborati, che intrecciano tipicità della tradizione romana e del Nord Europa, con ingredienti di stagione e materie prime scelte accuratamente dallo chef. E allora ecco il menù d'eccezione per i 500 invitati: come antipasto mousse di broccoletti e cavolo viola e mele, toc' in braide friulano, panzerotto alla romana con cacio e pepe e anolino alla parmigiana in brodo di cipolle. Il primo sarà un risotto con stimmi di zafferano e scaglie di panettone - perché la tradizione di Milano va pur sempre seguita -, e dopo una guancetta di vitello in salsa italiana con mele cotogne e melagrana.

Per finire in bellezza, come dessert una sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici e praline da meditazione.

La cena di gala alla prima della Scala 2018 di Daniel Canzian: il menù

I PIATTI CREATI DA DANIEL CANZIAN

Mousse di broccoletti, cavolo viola e mele

Toc’ in braide friulano

Panzerotto alla romana con cacio e pepe

Anolino alla parmigiana in brodo di cipolle

ATTO PRIMO

Risotto con stimmi di zafferano

e scaglie di panettone

ATTO SECONDO

Guancetta di vitello in salsa italiana

con mele cotogne e melagrana

GRAN FINALE CON BRINDISI

Sfera di cioccolato con salsa calda ai frutti esotici

Praline da meditazione Amedei

Caffè



I VINI

Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala

Brut 2013

Petra Toscana rosso Petra 2014

Bellavista Franciacorta Nectar Demi Sec

Ferrarelle e Natìa Platinum Edition