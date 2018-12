Cenone di Natale, idee per il menù

Mancano pochi giorni alla festa più attesa dell'anno, ma insieme all'emozione di ricevere in casa amici e parenti arriva anche l'agitazione di non lasciarsi trovare impreparati. Niente paura. Si può preparare un ottimo cenone di Natale anche in poco tempo, lasciando gli ospiti a bocca aperta (e stomaco pieno).

Iniziamo dagli antipasti. Partire con il piede giusto è fondamentale anche a tavola, perciò libero spazio alla fantasia. Si possono creare delle belle composizioni con il salmone affumicato, magari infarcendo il piatto con degli spicchi di limone a forma di cuore o di luna, ma anche con delle tartine di gamberetti. Per strizzare l'occhio ai gusti più classici, invece, cozze gratinate, mentre sushi misto per accontentare gli ospiti più glamour.

E' il momento dei primi. Meglio non esagerare: i commensali saranno già abbastanza sazi con gli antipasti e davanti a voi ci sono ancora un paio di portate. Due primi bastano e per variare il menù uno dei due può essere vegetariano. Iniziate dagli spaghetti alle vongole, ma aggiungete la variante agrodolce. Come? Basta aggiungere una crema di limone a e una spolverata di menta per ogni piatto. Poi è il momento del risotto alle verdure, semplice da preparare ma colorato da vedere - con le verdure tagliate alla julienne - e ovviamente gustosissimo.

Ora tocca ai secondi piatti, uno di pesce e uno di carne. I calamari ripieni con olive e pomodorini sono semplici da preparare e soddisferanno senza alcun dubbio tutti i palati, mentre per gli amanti della carne è arrivato il momento del filetto arrosto alle erbe condito al barolo, un piatto caldo e gustoso per concludere in bellezza. O forse no, c'è ancora spazio per il dolce, ma all'insegna della tradizione. Via libera a panettoni e torroni artigianali, da accompagnare con del buon rum e magari, se i vostri ospiti sono particolarmente golosi, anche del cioccolato fondente tagliato a tocchi.