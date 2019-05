Primo maggio, c'è chi non si rassegna ai centri commerciali chiusi: boom di ricerche sul web

Anche nel giorno della festa dei lavoratori molti italiani non sembrano disposti a rinunciare a negozi e centri commerciali. Secondo un sondaggio della Confesercenti resteranno aperti tre esercizi su dieci. In occasione del 1° maggio molti punti vendita più piccoli resteranno con la saracinesce alzate solo per mezza giornata, mentre la grande distribuzione si divide: Coop, Esselunga, Ikea e Mediaworld hanno deciso di far riposare i prori dipendenti, mentre saranno aperti i supermercati Carrefour, Eurospin, Auchan e Pam. Conad invece ha lasciato libertà di scelta ai propri associati.

Centri commerciali aperti nei festivi: "Quota stabile da qualche anno"

Insomma, la spesa non si ferma neppure il 1° maggio. Secondo Mauro Bussoni, segretario Confesercenti, però non si tratta di un trend in crescita. "La quota di negozi che apre durante le festività è ormai stabile da qualche anno - spiega - tra le imprese del commercio si è diffusa la consapevolezza che le aperture durante le Festività non sono poi questo grande affare". Insomma, "si rimane aperti solo dove c'è possibilità di non rimetterci, come nelle zone ad alto afflusso turistico".

Centri commerciali aperti il 1° maggio, boom di ricerche

Esiste però anche una fetta di persone che non si rassegna alle chiusure festive. I dati di Google Trends in questo senso sono molto chiari: le chiavi di ricerca relative ai centri commerciali oggi hanno fatto segnare un vero e proprio boom, tanto da essere stabilmente nelle prime posizioni della classifica delle chiavi più cercate. Astinenza da shopping? Può darsi.

Secondo Confesercenti comunque non sempre chi tiene aperto ci guadagna e "per questo si sta consolidando tra le imprese l'idea di tenere chiuso durante le principali festività religiose e civili".

Nel video: Pisa, coda chilometrica al Carrefour la sera del 30 aprile