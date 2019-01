Cercasi barista, orario continuato dalle 4 alle 18: "Ma ci si può sedere"

Cercasi barista, orario continuato dalle 4 alle 18. Lo stipendio, per 14 ore di lavoro giornaliere, è di 1000 euro al mese. Però attenzione: se non ci sono clienti è possibile stare "comodamente seduti" e, udite udite, si può perfino approfittare della domenica libera per tirare il fiato. E' il surreale annuncio di lavoro apparso su una bacheca facebook e diventato virale nelle ultime ore. A postarlo i titolari di un bar in centro a Bari.

I gestori cercano una barista "dinamica" che "sappia usare bene la macchina del caffè" e che sia "disponibile a fare dalle 4 del mattino fino alle 18". Senza pause. In parole povere - prosegue l'annuncio - il bar "deve gestirlo da sola". L'aspirante barista però non si illuda di essere una semplice dipendente, deve invece "sentirsi responsabile e titolare". Certo, "considerate le ore può stare comodamente seduta quando non c'è nessuno". In ogni caso è previsto anche un giorno di riposo, la domenica, così - sempre che riusciate a sopravvivere al tour de force da 90 ore settimanali - "il sabato potete andare a ballare".

Annuncio choc su Fb, il titolare conferma: "Ma possiamo venirci incontro"

Una bufala? Non proprio. Repubblica ha provato a contattare i gestori del bar per telefono. E il titolare ha confermato tutto. Anche se si è mostrato più accomodante. "Se c'è bisogno - ha detto - si possono avere anche due giorni di riposo". Quanto all'orario continuato, si è detto disponibile ad inserire anche una pausa, ma "in base ai miei turni". Insomma, "possiamo venirci incontro". In ogni caso qualcuno si è già fatto avanti: "Nei prossimi giorni - ha detto il titolare - viene una persona in prova".

Già in passato annunci simili sulla stessa pagina

Sui social ovviamente i commentatori si sono scatenati. C'è chi parla di "schiavismo" e chi definisce l'annuncio una "vergogna indecente". "Il problema - scrive tra gli altri un utente - è che approfittano che non c'è lavoro. Assurdo lo stipendio, considerando la responsabilità del locale e anche il fatto che una donna sola, alle 4 del mattino, rischia visto la delinquenza che c'è in giro".

Annunci simili nelle scorse settimane

Peraltro non è la prima volta che la stessa attività inserisce annunci di lavoro simili: già nelle scorse settimane, sulla stessa pagina, erano comparsi altri annunci con orari e compensi minori. In particolare era partita la ricerca per due bariste, questa volta con turni dalle 4 alle 11 e dalle 11 alle 18, per un compenso di 500 euro.