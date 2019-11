La riforma del 118: come cambierà (forse) il sistema delle chiamate d'emergenza

Un sistema di geocalizzazione, l'inquadramento di chi lavora nel sistema urgenza-emergenza del 118 e il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore. È questa la ricetta delineata oggi, al Senato, dal Movimento 5 stelle che ha presentato una proposta di riforma dell'emergenza.

Il disegno di legge primo firmatario Rino Marinello, vuol istituire la figura dell'autista soccorritore.

Testimonial dell'iniziativa Olivier Compte, il patrigno di Simon Gautier, il giovane francese caduto in un dirupo durante un'escursione in Cilento e ritrovato senza vita giorni dopo. "La testimonianza di Olivier Compte - ha detto Castellone - ci fa capire quanto sia importante pensare a un riordino del sistema operativo di soccorso 118, che rappresenta spesso la via di primo accesso al Ssn. Com'è possibile nell'era delle blockchain e di tecnologie avanzatissime non riuscire a trovare un corpo se non prima di dieci giorni?".

"Per questo - spiega la senatrice Castellone - ho presentato una mozione con l'obiettivo di far diventare l'organizzazione del Servizio 118 uniforme su tutto il territorio nazionale e prevedere l'articolazione in dipartimenti con centrali operative all'avanguardia, soprattutto per i sistemi di geolocalizzazione. È necessario poi armonizzare il ruolo dei volontari con quello del personale strutturato e istituire la figura di autista soccorritore".

"Ho presentato un ddl - afferma Marinello - ho lavorato 30 anni nella sanità e appena arrivato in Senato ho voluto intervenire su due aspetti per me fondamentali: l'autista soccorritore e l'istituzione dell'infermiere famiglia. Il primo ha un ruolo fondamentale anche e soprattutto per omogeneizzare su tutto il territorio nazionale il servizio di emergenza".

Un sistema che tuttavia non piace alle associazioni di volontariato. "Abbiamo già sentito i volontari - riferisce Marinello - il disegno di legge è emendabile e faremo molte audizioni per migliorarlo, ma la formazione deve restare un cardine. Guidare un'ambulanza non è solo l'atto della guida, l'autista deve saper interloquire con la centrale operativa e saper collaborare con il medico e l'infermiere. Propongo un registro - conclude - a cui chi fa un corso si potrà iscrivere e quando servirà assumere degli autisti sarà obbligatorio prenderlo da quel registro".