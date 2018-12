Chiamate da numeri sconosciuti (e il falso messaggio su WhatsApp): cosa non dovete fare

Telefonate misteriose, o più spesso semplici "squilli", da numeri sconosciuti con prefissi internazionali, come +216, +373 o +383. Le avete ricevute anche voi? Ci sono lamentele in diversi forum, perché in questi giorni la truffa telefonica è tornata, tempestando gli utenti. Presentata come nuova, si tratta in realtà di una truffa telefonica con diversi precedenti e non riguarda solo l'Italia. E contestualmente si sta diffondendo un messaggio sulle chat di WhatsApp che prova a spiegare quello che sta succedendo, ma in maniera sbagliata. Facciamo chiarezza.

Come funziona la truffa delle chiamate mute: non richiamate questi numeri

Le telefonate arrivano dalla Tunisia, dal Kosovo e dalla Moldavia. Lo squillo è molto breve, molto spesso ripetuto nell'arco della giornata. Non abbiamo il tempo di rispondere. E quindi quelle chiamate mute restano in memoria come chiamate perse. Il trucco è molto semplice e consiste nel far spendere chi cerca di richiamare per scoprire di chi si tratta. La regola numero uno da rispettare assolutamente in queste circostanze è non richiamare quei numeri con prefisso +216, +373 o +383. Il problema di questa truffa telefonica sta infatti nella curiosità della persona che riceve una chiamata senza risposta da un numero sconosciuto. Richiamando quel numero, però, partirebbe una chiamata internazionale, ed ecco che si possono perdere diversi soldi del proprio credito telefonico richiamando in Tunisia, Kosovo o Moldavia.

Se qualcuno di voi dovesse cascarci, non è tuttavia impossibile farsi rimborsare: contattando il proprio operatore telefonico, potete spiegargli l'accaduto e l'operatore (nella maggioranza dei casi) vi riaccrediterà la somma estorta e bloccherà quei numeri. Vi diamo un altro consiglio: è possibile incollare il numero che vi appare nella barra di ricerca di Google, magari tra virgolette e aggiungendo con un "+" la parola chiave "truffa"): così facendo, molto probabilmente troverete già diversi forum di utenti che lamentano il vostro stesso problema. E con prudenza eviterete di richiamare quel numero.

La bufala del messaggio WhatsApp: non si attiva nessun servizio di giochi online a 7 euro

Contestualmente al ritorno della truffa delle chiamate mute da prefissi internazionali, si sta diffondendo un messaggio sulle chat di WhatsApp che prova a spiegare quello che sta succedendo, ma in maniera sbagliata. Il messaggio recita: "Stanno arrivando chiamate a raffica da +216 (Tunisia) +373 (Kosovo) +383 (Moldavia). Fanno solo uno squillo. Se rispondi o richiami, ti parte automaticamente un abbonamento da 7€ alla settimana a siti di giochi da cui è quasi impossibile disdirlo. Fa’ girare".

Come è facilmente intuibile, non succede nulla se si risponde alla chiamata, non si attiva automaticamente nessun gioco online (cosa che deve accadere soltanto previo esplicito consenso) e non è assolutamente impossibile disdire alcunché (un abbonamento-truffa può essere disattivato velocemente chiamando il servizio clienti della propria compagnia telefonica e chiedendo la restituzione dei soldi). Come accade spesso in questi casi, si tratta di una bufala per creare allarmismo tra gli italiani. Il processo è identico a quello delle catene di Sant'Antonio che ormai invadono quotidianamente le chat di WhatsApp. Insomma, rispondere a numeri sconosciuti non comporta nessun rischio addebito. Richiamare invece può comportare addebiti anche seri, soprattutto quando si tratta - come nel caso trattato in questo articolo - di numeri con prefissi internazionali.