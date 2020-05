Chiude lo storico bar Rattazzo di Milano: "Le ordinanze non ci consentono di ripartire"

Chiude lo storico bar Rattazzo di Milano. Saracinesche abbassate, stavolta per sempre, per il locale di via Vetere che non ha retto al lockdown e alle misure imposte per il coronavirus.

Ad annunciare la decisione sono stati i titolari del bar, sulla propria pagina Facebook.

"Dopo comunicazioni e smentite risalenti ai mesi scorsi comunichiamo che il Bar Rattazzo non riaprirà definitivamente mai più - si legge nel post - il Covid-19 con le chiusure e le ordinanze non ci consentono più di ripartire".

La storia del bar Rattazzo

Conosciutissimo a Milano, e non solo, il Bar Rattazzo è stato aperto ininterrottamente dal 1962. Negli anni '70 era diventato il ritrovo di molti giovani del movimento studentesco, (nella stessa via si trovava la sede di Avanguardia Operaia) iniziarono a frequentare il suo locale. E il bar era rimasto un baluardo anche per le generazioni successive fino a diventare un mito che resisteva in mezzo a bar più "modaioli".

Rattazzo venne celebrato, nel 2016, anche dalla Bbc, che lo definì "il santo patrono della gioventù". Il suo bar continuava a rispecchiare l'anima popolare di un quartiere, il Ticinese, molto vicino al Duomo ma con l'aria da vecchia Milano. Tra le altre cose, il bar fu anche precurose dell'happy hour grazie con le polpette che accompagnavano il vino. Insomma, Milano perde un pezzetto della sua storia.

Il post dei titolari

Il locale a dicembre 2019 aveva perso il suo storico proprietario, Piero, che nel 2005 aveva ottenuto l'Ambrogio d'oro. La saracinesca del locale era rimasta alzata fino a marzo. Poi il lockdown. Ora la parola fine.

I familiari che gestiscono il bar hanno dedicato qualche parola anche allo storico proprietario: "Piero non c'è più, purtroppo o per fortuna, perché in un periodo come questo il suo animo non avrebbe retto ed il bar senza di lui ha perso definitivamente la sua anima. Ci spiace, il dolore è soprattutto nostro però bisogna capire quando è il momento di lasciar andare quello che di materiale ci lega alle persone che abbiamo ed ameremo per sempre".

"Ci mancherai sempre ma vivrai in noi nei nostri cuori - hanno proseguito i familiari -..e in ogni tuo ricordo, in ogni persona che ti ha conosciuto, tutto questo in qualche modo ti renderà immortale per le persone che ti hanno voluto bene o a cui hai voluto bene o semplicemente alle persone a cui hai teso una mano e aiutato sempre, dal senza tetto al più umile, ma anche a chi hai temporaneamente dato una mano, un consiglio, una paola buona un conforto. Rattazzo sempre nei nostri cuori. Addio".