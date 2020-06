Chiude un altro reparto Covid: l'abbraccio commovente tra due infermieri

Chiude il reparto Covid-19 dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina: dimesso l'ultimo paziente. E una foto, postata da un'infermiera su Facebook, diventa un simbolo di speranza, per dire (forse) addio alla pandemia. "La consapevolezza della morte ci incoraggia a vivere... Oggi 15/06/2020 chiude il reparto “Covid 19” della Medicina D’Urgenza di Latina", ha scritto su Facebook Claudia Longarini, infermiera al Santa Maria Goretti.

Dopo mesi di super lavoro nella fase più acuta dell'emergenza, tra dolore e lutti, il reparto Covid aveva chiuso da poche ore, con l'ultimo paziente dimesso. Nell'immagine che accompagna il post, due infermieri si abbracciano: dopo mesi passati in prima linea, tornano nei loro reparti "ordinari", fuori dall'incubo della pandemia. Un messaggio di ottimismo.

"Il 15 giugno anche il reparto della medicina di urgenza adibito a Covid ha concluso il suo operato con le dimissioni dell’ultimo paziente. Complimenti a tutti i colleghi, perché sottoposti a enorme stress e, perché no, diciamocelo pure, paura, non si sono tirati indietro ma hanno adempiuto al loro dovere con professionalità e coraggio. La speranza è che dalla definizione di eroi non si finisca nel dimenticatoio", ha scritto su Facebook Alessandro Cozzolino, capogruppo del Partito democratico a Latina e anche lui infermiere al Santa Maria Goretti.