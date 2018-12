Manuel Agnelli fa diventare rock "Jingle Bells" per il Christmas Jumper Day di Save the Children

"C'è un giorno all'anno in cui fai bene a non prenderti sul serio" e lo dice un Manuel Agnelli in versione autoironica che, smessi i panni del rocker e del giudice severo di X Factor, si esibisce con la sua chitarra in una originale quanto quanto spiazzante versione rock di “Jingle Bells”. Ad accompagnarlo è una band davvero speciale: bambine e bambini del Punto Luce di Save the Children nel quartiere Giambellino di Milano, uno dei 23 centri ad alta densità educativa attivati dall’Organizzazione in tutta Italia per offrire opportunità ai minori nelle periferie più svantaggiate delle nostre città.

Agnelli e i bambini indossano un maglione natalizio, simbolo del Christmas Jumper Day di Save the Children.

Più di 300.000 le persone coinvolte in tutta Italia tra il 2016 e il 2017, da quando Save the Children ha esportato anche nel nostro Paese il colorato e spumeggiante evento di partecipazione di massa, di cui circa 225.000 studenti e docenti di quasi 2.800 scuole, con più di 160 eventi e iniziative organizzati su tutto il territorio nazionale e, solo l’anno scorso, più di 350 aziende e uffici jumperizzati. E anche quest’anno il Christmas Jumper Day sta facendo breccia da nord a sud, con più di 2.400 scuole, biblioteche, ludoteche e associazioni che si sono già registrate e che coinvolgeranno oltre 106.000 bambini, ragazzi e insegnanti. E a questi si aggiungeranno le tantissime persone che, da sole o in gruppo, sceglieranno di mettersi in gioco jumperizzandosi e coinvolgendo quanti più amici, familiari o colleghi, anche sui social utilizzando l’hashtag #ChristmasJumperDay.