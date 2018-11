Christmas Jumper Day 2018: Frida Giannini disegna il maglione "solidale" per Save the Children

Torna il Christmas Jumper Day di Save the Children, l'evento di partecipazione di massa dedicato ai maglioni natalidi divenuto ormai super-trendy nei paesi anglosassoni e celebrato con successo da due anni anche in Italia.

La designer Frida Giannini ha disegnato il jumper di quest'anno, per adulti e bambini, che sarà venduto da dicembre nei princiapli store OVS in Italia e online.

“Conosco il lavoro che Save the Children fa in Italia e in tanti posti del mondo per salvare e aiutare i bambini e sono felice di poter offrire il mio personale contributo per sviluppare nuove iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per l’Organizzazione", dice Frida Giannini. "Il Christmas Jumper Day è un’attività divertente e creativa ma fortemente simbolica, perché consente a tutti di potersi riconoscere insieme in un segnale concreto che può fare la differenza nella vita di migliaia di bambini che hanno bisogno di cure, educazione e protezione", spiega.

“L’intento è stato di non fare il solito jumper, ma di dargli un twist più contemporaneo, da qui l’idea del bomber con disegni jaquard natalizi e con inserti 'tennis anni 70' ed, infine, la sorpresa nella parte posteriore con un primo piano dell’omino di neve che fa complice l’occhiolino, quasi a voler coinvolgere tutti ad aderire al progetto”, conclude.

Oltre alla produzione e vendita dello speciale jumper disegnato da Frida Giannini per Save the Children, OVS lancerà nel mese di dicembre una più ampia campagna di sostegno all’evento natalizio, con una raccolta fondi specifica presso le casse di tutti gli store.