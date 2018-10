Invasione di cimici asiatiche: trovato il rimedio per sconfiggerle (forse)

Piccole e maleodoranti, le cimici asiatiche sono tornate con l'arrivo dell'autunno. Contrariamente alle "classiche" cimici verdi, quelle che si avvistano in questi giorni sono le “Halyomorpha hays”, le cosiddette cimici marmorate asiatiche, una particolare tipologia di parassita originario della Cina che in Italia non ha antagonisti e può moltiplicarsi liberamente, diventando una vera e propria piaga per le coltivazioni. Le segnalazioni si moltiplicano: la cimice asiatica sta invadendo le campagne e le città italiane, soprattutto del Nord.

Come sconfiggere le cimici asiatiche: il "Samurai Wasp"

Come sconfiggerle? Forse un altro insetto potrà farlo, scrive AgriFoodToday. Per questo il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaft) ha autorizzato il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) ad introdurre in condizione di quarantena e per soli motivi di studio un insetto antagonista della cimice, il Samurai Wasp, specie proveniente dalla Cina, ritenuto più efficace a contrastare il parassita. Lo ha detto il ministro Politiche agricole Gian Marco Centinaio, in un question time al Senato sulla proliferazione incontrollata della cimice asiatica ai danni delle colture del Nord Est.

Ma prima, ha sottolineato il ministro, "è necessario risolvere le problematiche legate al divieto di introduzione in natura di specie non autoctone". Il Crea - ha aggiunto Centinaio - è stato anche autorizzato a proseguire le ricerche su tutti gli antagonisti naturali della cimice presenti sul territorio italiano. La cimice marmorata è originaria dell'Asia orientale ed è stata rilevata per la prima volta in Europa nel 2004. L'insetto, che arreca danno a frutteti e colture erbacee ha dimostrato un'elevata capacita di adattamento nel Mediterraneo e in Europa. Nell'ambito di misure di contrasto al parassita, ha osservato il ministro, risulta fondamentale l'attività di monitoraggio mirata nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture, ma è bene ricordare che il successo non è assicurato dall'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici vista l'elevata mobilità della specie che può riposizionarsi su differenti colture. Quindi, "in seno al comitato fitosanitario nazionale sono state individuate azioni prioritari volte a contrastare i danni il parassita che si sostanziano in azioni di monitoraggio e divulgazione a cura dei servizi fitosanitari delle regioni interessate".

A favorirne la proliferazione, come spesso accade, è il meteo: temperature calde e umidità consentono la sopravvivenza di molte larve, e in autunno, quando le temperature iniziano a scendere, gli esemplari adulti tendono a rifugiarsi in luoghi più caldi e asciutti, e cioè gli edifici. Le cimici, come detto, sono insetti rumorosi e - quando vengono uccise - molto maleodoranti. In più, i loro escrementi, piccoli puntini marroni, possono macchiare i tessuti. Come allontanarle da casa? Gli esperti consigliano rimedi naturali e semplici come il piretro, insetticida biologico adatto anche per i piccoli orti, oppure acqua e sapone di Marsiglia da spruzzare nelle zone in cui solitamente passano le cimici, o direttamente sopra questi insetti. Il sapone distrugge la loro protezione esterna e le disidrata, uccidendole, così come anche la farina fossile che si può spargere nelle zone di accesso. Per quanto riguarda le piante, si consiglia di pulire manualmente le foglie dalle uova (le cimici ne depongono fino a 400 alla volta). Altrimenti, ottimi repellenti naturali sono considerati aglio, menta ed erba gatta. Per quanto riguarda le piante, invece, si consiglia di pulire le foglie manualmente dalle uova, usare olio di neem o un insetticida naturale come il piretro. Anche ospitare un box per gli uccelli, predatori di insetti, può essere utile. E' invece diverso il discorso per le zone rurali, dove le cimici possono mettere a rischio i raccolti. A oggi numerose aree vengono attentamente monitorate per capire la dimensione del fenomeno, e il metodo più utilizzato è solitamente fisico, con reti apposite. Non è infatti possibile importare insetti antagonisti - in grado cioè di distruggere uova e larve - per ragioni sanitarie.

Una casa infestata dalle cimici in provincia di Udine: il video