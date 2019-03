Cinecittà World, al via la stagione 2019: sei nuove attrazioni, eventi e concerti

Avventure, cinema e concerti. Quest’anno il parco divertimenti di Cinecittà, a Roma, aggiunge sei novità, raggiungendo un totale di quaranta attrazioni, sei spettacoli al giorno e sette aree a tema.

Cinecittà World, l’Antica Roma, Spaceland, il Far West, Adventureland, l’area acquatica Sognolabio e la new entry: Il Regno del Ghiaccio. Questi i mondi immersivi del parco, che come mission ha quello di “immergere completamente il visitatore nel mondo del grande cinema e della televisione”, dice Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World. Tra le novità del 2019, Volarium, primo e unico Cinema Volante esistente in Italia, Assassin’s Creed, attrazione in realtà virtuale dove diventi protagonista del celebre videogame action, il fiume lento Paradiso, In-Cubo, il cinema interattivo in 6D. “I visitatori triplicati in due anni - continua Cigarini - dimostrano il successo di questo nuovo modello di Experience Park”.

Cinecittà World ospita inoltre film e produzioni televisive, dove il pubblico può assistere e partecipare da protagonista, anteprime cinematografiche ed un lungo calendario di eventi e concerti estesivi: da Cristina D’Avena a Gigi D’Agostino.