Clown, acrobati e giocolieri in ospedale: il circo fa sorridere i piccoli pazienti del Bambin Gesù

Un'allegra invasione ha colorato oggi la ludoteca e il Castello dei Giochi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: quindici artisti del Rony Roller Circus, tra clown, acrobati e giocolieri circensi, si sono esibiti davanti ai piccoli pazienti presenti nelle aree gioco dell’ospedale e in alcuni reparti, per iniziativa del Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in collaborazione con l’ospedale della Santa Sede.