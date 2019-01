Un colpo di fortuna e si mette in tasca oltre 600mila euro

Se è vero che il 6 latita ormai da tempo, non si può dire che l’ultimo concorso del SuperEnalotto sia stato avaro di premi. Un '5 Stella' è stato infatti centrato a Marigliano, comune campano alle porte di Napoli. La somma che il fortunato si è messo in tasca è di tutto rispetto: 638.266,00 euro. Mica male. Ovviamente l’identità del giocatore è ignota e tale rimarrà. "Non ho proprio idea di chi possa essere" ha detto ad Agimeg il proprietario del tabacchi dove è stato acquistato il tagliando vincente. Né si conosce il valore dell’importo giocato. Ma poco importa. "Si tratta della vincita più alta realizzata nel nostro locale - ha aggiunto il signor Giuseppe -, in precedenza sono stati vinti circa 120mila euro con il 10eLotto".

Il fortunato comunque non si è ancora fatto vivo, neppure con i gestori del tabacchi. Il titolare ha spiegato che non ha idea di chi possa essere, dal momento che ha una "clientela che possiamo definire ‘mista’, fatta di persone di passaggio, ma anche clienti abituali". Speriamo solo che il neo milionario si sia accorto di aver vinto.