Dispersi in mare o in montagna? Come farsi rintracciare senza connessione

ìPuò capitare a chiunque, durante una gita in montagna o una nuotata in mare, di perdere l'orientamento e trovarsi persi, senza punti di riferimento. In questi casi la prima cosa da fare è senza dubbio mantenere la calma e trovare un modo di farsi rintracciare dai soccorritori.

Proprio per questo motivo i Vigili del Fuoco hanno realizzato un video-tutorial in cui spiegano cosa bisogna fare per farsi individuare dai soccorsi nel caso in cui ci si fosse persi in mare aperto, nei boschi o in montagna. Ovviamente, se ci troviamo in una zona con una buona copertura di rete e siamo in possesso di uno smartphone con connessione a internet, riuscire a farsi rintracciare è molto semplice, ma il discorso cambia se ci si perde in un luogo in cui il nostro cellulare diventa inutile.

In ogni caso, fornire la nostra esatta posizione è il primo passo verso un salvataggio, ma come fare quando siamo senza internet? Non tutti lo sanno, ma è possibile individuare con precisione le proprie coordinate geografiche anche senza connessione dati. Infatti, nonostante l'assenza di rete dati, il Gps continua a funzionare, così basterà attivare la propria localizzazione, accedere a Google Maps, e leggere le coordinate di 16 numerti relative alla propria posizione ai soccorsi