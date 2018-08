Sognava di festeggiare i suoi 100 anni con i carabinieri: esaudito il desiderio di nonna Emma

Per i suoi cento anni, la signora Emma aveva un sogno: festeggiare insieme all'Arma dei Carabinieri. Così il Comune di Avigliana ha organizzato quindi i festeggiamenti e la signora Emma ha visto esaudito il suo desiderio.

Come racconta Gioele Urso su TorinoToday, gli uomini della locale caserma sono andati a prenderla a casa e l'hanno accompagnata fino in Comune con tanto di scorta mentre in tanti erano ad attenderla in piazza Conte Rosso davanti al Municipio.