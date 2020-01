Concorso per San Valentino: in palio una notte nella Casa di Giulietta a Verona

Un San Valentino decisamente diverso, romantico e unico: in palio c'è infatti la possibilità di passare una notta nella Casa di Giulietta a Verona, dopo aver gusto una cena stellata. È il premio del concorso lanciato da Airbnb in collaborazione con il Comune di Verona.

Per la prima volta dagli anni Trenta l'edificio, tra le principali attrazioni turistiche della città e generalmente chiusa al pubblico ad eccezione del cortile dove si trova il famoso balcone, torna ad essere una vera e propria casa dopo la coppia di novelli Romeo e Giulietta potrà passare una notte veramente romantica.

San Valentino per due innamorati nella Casa di Giulietta: come partecipare al concorso

Per poter soggiornare nella Casa di Giulietta, gli innamorati dovranno scrivere una lettera a Giulietta, in inglese, condividendo la loro storia d'amore e spiegando perché sarebbero i candidati ideali per vivere questa esperienza: la loro storia dovrà far breccia nel cuore della giuria del concorso.

A selezionare i vincitori saranno i volontari del Club di Giulietta, la ong che si impegna a rispondere a ogni singola lettera d'amore inviata alla famosa e sfortunata eroina della tragedia di William Shakespeare ambientata nella città scaligera (qui le informazioni e il link per partecipare).

Una notte nella Casa di Giulietta a Verona

I due innamorati vincitori varcheranno il portone dell'edificio storico di via Cappello – una dimora del XIII secolo trasformata in un museo e diventata luogo di pellegrinaggio per tutti gli innamorati – per iniziare un viaggio indietro nel tempo.

Saranno accolti da un maggiordomo personale che mostrerà loro la casa prima di accompagnarli nel salone. Per loro una cena esclusiva nell'ampia sala da pranzo, a lume di candela, preparata per l'occasione dallo chef stellato Giancarlo Perbellini. Dopo cena, risponderanno ad alcune delle lettere d'amore che ogni giorno arrivano da tutto il mondo a Giulietta e poi potranno ritirarsi per la notte della camera da letto, dove dormiranno nel "letto di Giulietta", il letto originale realizzato per il film "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli. Il soggiorno comprende anche una visita esclusiva e privata nei luoghi di Verona che hanno ispirato Romeo e Giulietta.

A poche ore dal lancio del concorso, la notizia è stata rapidamente condivisa grazie anche ai social ed è stata ripresa dai principali quotidiani stranieri, da Le Figaro in Francia a La Vanguardia in Spagna.