Consigliera del Pd insultata per il velo: "Maiali, andate via!"

"Una signora mi ha aggredita verbalmente gridandomi "maiale! Maiali! Andate via!" più e più volte". È quanto denuncia su facebook, Sumaya Abdel Qader, consigliera comunale del Partito Democratico a Milano. Abdel Qader ha raccontato di essere stata avvicinata da una donna a Palazzo Marino, "la casa dei milanesi, dove ogni giorno mi impegno per tutti i cittadini, anche per lei. La signora usciva da un convegno o conferenza stampa" scrive. Poi sono piovuti gli insulti. Inaspettati. "Maiali, andate via".

Il tutto, si legge ancora nel post, "dopo avermi fatto 200 domandi in venti secondi: 'Perché non fai nulla per le donne in prigione ché non vogliono portare il velo?! Perché non te lo togli?! Perché non fai questo, perché non fai quello?!'. E quando ho cercato di raccontarle che sono tra le promotrici di un progetto volto al contrasto alla violenza contro le donne e la loro discriminazione...niente ha iniziato ad insultarmi lo stesso. Così, gratuitamente".

ll racconto di Sumaya Abdel Qader: "Sono ancora scossa"

La giovane consigliera dem si è detta "molto scossa" dall’episodio e ha confessato di essere scoppiata a piangere. "Confesso che ho ceduto a qualche lacrima. Non mi succede mai e non me ne capacito ancora, non si piange per una cosa così 'sciocca'. O forse non lo é".