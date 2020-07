Conte in prima fila seduto per terra con la compagna Olivia Paladino alla prima del Cinema America a Roma

Sorpresa del premier Giuseppe Conte che , insieme alla sua compagna Olivia Paladino, ha partecipato all’inaugurazione dell'arena estiva del cinema a piazza San Cosimato nel quartiere Trastevere di Roma. "I cuscini di Piazza San Cosimato sono belli perché capita di vedere chiunque, anche Presidenti del Consiglio", scrivono quelli del Piccolo America. E in effetti il Premier, come tutti gli avventori della piazza, si è seduto su uno dei cuscini insieme alla sua compagna in tubino nero. Distanziamento fisico d'ordinanza e mascherina indossata, Conte è stato accolto dagli applausi prima di assistere alla proiezione del film di Virzì "La bella vita".