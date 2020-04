Coronavirus, sale a 100 il numero dei medici morti

È di oggi la notizia della morte di Samar Sinjab, medico di Mira (Venezia), 62 anni e mamma di un dottore: salgono così a 100 i medici scomparsi per Covid-19. Lo fa sapere la Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici). Un bilancio drammatico e in quotidiano aggiornamento. La vittima numero 99 è stata Mario Rossi, classe 1944, medico di Bergamo.

Il comitato centrale della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), in assemblea telematica, due giorni fa si era unito al ringraziamento che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, aveva rivolto a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid-19: "Agli infermieri e alle ostetriche. Ai nostri medici, gli ospedalieri, i medici di medicina generale, della continuità assistenziale, del 118, i liberi professionisti, i medici dell’INPS, dipendenti e convenzionati esterni, ai medici competenti, ai medici specialisti ambulatoriali, ai dipendenti della sanità privata, a tutti gli altri medici e agli Odontoiatri. Ai farmacisti, che assicurano la dispensazione delle terapie in ospedale e sul territorio, ai tecnici sanitari, ai tecnici di laboratorio, ai chimici, ai biologi. A loro, e a tutti gli altri operatori sanitari e sociali, va il nostro grazie, per l’abnegazione, la generosità con cui hanno profuso e continuano a profondere il loro impegno e le loro forze, sino al sacrificio estremo".

Secondo il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao-Assomed, il gran numero di contagi tra il personale sanitario si deve a una catena di errori di gestione: "E' mancata l'attuazione di quanto già scritto nei Piani Pandemici Nazionali (ultimo del 2006) e Regionali (2007): percorsi ed aree pulite/sporche con apposite zone filtro, sistemi di ventilazione a pressione negativa, docce per il personale, sanificazione". E poi: carenza di tamponi e Dpi, "una carenza coperta con norme di legge ad hoc con cui si è innalzata a dignità di Dpi la semplice mascherina chirurgica", ed anche l'esclusione del personale sanitario dall'isolamento fiduciario in caso di esposizione non protetta a Covid-19.