Coronavirus, scoperto un anticorpo che riduce la mortalità: lo studio italiano

Un anticorpo in grado di ridurre la mortalità del nuovo coronavirus e migliorare le condizioni dei pazienti più gravi. Un nuovo possibile passo in avanti nella strada per migliorare le terapie contro il Covid arriva da uno studio dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, pubblicato su 'The Lancet Rheumatology'. Secondo i ricercatori italiani, la somministrazione dell'anticorpo monoclonale mavrilimumab potrebbe ridurre la mortalità del nuovo coronavirus e allo stesso tempo accelerare il miglioramento del quadro respiratorio nei pazienti con polmonite da Covid-19 e iper-infiammazione sistemica.

Coronavirus, lo studio italiano: un anticorpo riduce la mortalità

La sperimentazione è stata condotta su 39 pazienti, quasi tutti maschi con età media 57 anni, non sottoposti a ventilazione meccanica e ricoverati al San Raffaele tra marzo e aprile. Mavrilimumab è un farmaco ad azione immunosoppressiva al momento in sperimentazione contro l'arterite a cellule giganti. Agisce bloccando una molecola chiamata Gm-Csf, che viene prodotta dal sistema immunitario e costituisce uno dei primi anelli della catena infiammatoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A condurre la ricerca è stato Giacomo De Luca, reumatologo, con il coordinamento di Lorenzo Dagna, docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele e primario dell'Unità clinica di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie rare. La sperimentazione fa parte del maxi studio clinico osservazionale su Covid-19 coordinato da Alberto Zangrillo, prorettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele e direttore delle Unità di Anestesia e Rianimazione generale e cardio-voraco-vascolare, e da Fabio Ciceri, vice direttore scientifico per la Ricerca clinica e docente di Ematologia e Trapianto di midollo dell'ateneo.