Coronavirus, a che cosa serve il saturimetro: occhio alle app

Sono tanti gli italiani in isolamento domiciliare per casi sospetti o confermati di coronavirus in queste settimane. C'è chi, come la Regione Lazio, ha deciso di fornire un kit per monitorare chi è in isolamento domiciliare. Ne ha parlato qualche giorno fa l'assessore regionale del Lazio alla sanità Alessio D'Amato, spiegando che i primi 500 vengono consegnati proprio ora. In questo modo - ha chiarito - i pazienti potranno anche confrontarsi con i medici e dare misurazioni in automatico tra cui l'ossigenazione del sangue che insieme alla temperatura è uno degli elementi di alert. Il kit comprende un saturimetro e un termometro e i dati, via web, vengono inviati ai medici di riferimento.

Coloro che hanno difficoltà respiratorie importanti possibilmente legate alla Covid-19 fanno affidamento sul saturimetro (anche detto pulsossimetro od ossimetro), che misura il livello di ossigeno nel sangue, per monitorare la propria condizione e comunicarla ai medici che seguono - in moltissimi casi a distanza - il decorso della malattia. Il problema è che i saturimetri stanno andando a ruba nelle farmacie: trovarli è davvero complicato, chi li acquista online può testimoniare che i prezzi sono saliti e non di poco negli ultimi mesi e i tempi di consegna sono dilatati.

Solitamente in pochi ce l'hanno in casa: lo usano i medici e gli infermieri negli ospedali per controllare il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca di un paziente e intervenire se si va sotto a determinati livelli di sicurezza. E' una "molletta" che si mette sul dito o attaccata al lobo dell’orecchio, dove c'è una circolazione superficiale del sangue. Una persona in salute ha un valore compreso tra il 95 e il 100 per cento. Se il valore scende al di sotto di quei valori c'è un problema e bisogna intervenire. L'appello della Federazione italiana dei medici di famiglia affinchè le autorità sanitarie fornissero a tutte le persone con Covid-19 in quarantena domiciliare saturimetri non è stato raccolto.

Saturimetro: le app sugli smartphone sono affidabili?

Le persone non colpite dalla Covid-19 non hanno bisogno di monitorare la saturazione del sangue. Chi si ritrova in isolamento domiciliare, o semplicemente chi è a casa e ha sintomi che ritiene possano essere riconducibili al coronavirus, quasi sempre non ha un saturimetro. Può essere molto utile a chi, positivo al coronavirus, non è così grave da essere ricoverato, o a chi ha la febbre e teme di essere stato contagiato dal virus e ovviamente non ha fatto alcun tampone. Arriviamo al punto: ci sono delle app sullo smartphone che si sostituiscono con un certo grado di esattezza al saturimetro? La risposta non è facile. Avvicinare uno strumento come lo smartphone a concetti come il monitoraggio costante del proprio stato di salute può essere utile ma mai risolutivo.

Le app che hanno funzioni vagamente paragonabili a quelle di un saturimetro sono presenti sui PlayStore o gli AppStore, ma non sono precise come un dispositivo vero e proprio. Il numero di stelle di valutazione non è mai eccellente. C'è un app, il cui nome tradotto in italiano è "Pulsossimetro - cardiofrequenzimetro e il monitor" che utilizza la fotocamera dell’iPhone e il flash per rilevare il polso e i livelli di ossigeno dalla punta del dito. Il problema è che su alcuni smartphone la fotocamera non è vicinissima al flash, e il risultato è davvero poco affidabile e rischia di mandare nel panico i pazienti in caso di valori bassi. Le app su PlayStore reperibili con le parole chiave "saturimetro" o "pulsossimetro" hanno recensioni tutt'altro che incoraggianti. Chiunque può procedere per tentativi, ma attenzione: forse meglio spendere dai 20 ai 40 euro su uno dei tanti negozi di ecommerce per avere un saturimetro certificato vero e proprio. E in ogni caso, è bene procedere alla misurazione solo se ciò viene indicato dal proprio medico di riferimento.