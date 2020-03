Coronavirus, positivo assessore regionale lombardo: test per tutta la giunta

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, è risultato positivo al coronavirus. "Pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento", spiega una nota firmata dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera. "Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità per i contatti diretti", aggiunge l'assessore.

Coronavirus, positivo l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli

Alessandro Mattinzoli, esponente bresciano di Forza Italia originario di Desenzano del Garda, aveva avvertito sintomi influenzali e si è sottoposto al test. Per questo motivo ora il test sarà effettuato su tutti gli assessori della giunta regionale lombarda, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità.

Giunta Lombardia annulla la visita in zona rossa

Il primo effetto immediato del contagio di un assessore della giunta della Regione Lombardia è l'annullamento della visita che, lunedì mattina, i due assessori Pietro Foroni (Protezione civile) e Giulio Gallera (Welfare) avrebbero dovuto effettuare negli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona. Alla visita avrebbe voluto partecipare anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, che però si è posto in auto-isolamento da qualche giorno perché una sua stretta collaboratrice era risultata a sua volta infetta da coronavirus.

Dopo la positività dell'assessore al test per la prima diagnosi di coronavirus, è stata anche rinviata la seduta di Giunta in regione Lombardia, inizialmente convocata per le 10 di stamattina.