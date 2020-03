Coronavirus, ecco il nuovo modulo per l'autocertificazione: cosa cambia

Coronavirus, è online il nuovo modello di autodichiarazione in caso di spostamenti necessari che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid-19. In poche parole, chi è fermato deve dichiarare anche di non essere positivo o in quarantena. Nel modulo questa frase è scritta in grassetto e sottolineato. L'obiettivo di questa integrazione è quello di rendere ancora più espliciti gli obblighi e le limitazioni cui sono soggetti gli spostamenti dei cittadini, nonché di tutelare il personale delle forze dell'ordine destinato ai controlli.

Il nuovo modello per l'autocertificazione prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Coronavirus, ecco il nuovo modulo per l'autocertificazione

Il nuovo modello del ministero dell'Interno per l'autocertificazione si può scaricare CLICCANDO QUI.

Resta valido il consiglio di portare con sé l'autocertificazione in caso di spostamenti necessari. Se non si ha la possibilità di stamparla, in caso di controlli bisogna rendere una dichiarazione spontanea alle forze dell'ordine, che verrà poi trascritta.

Veniamo al capitolo controlli. I dati diffusi dal ministero dell’Interno sulle verifiche svolte dall’11 fino al 15 marzo dalle forze dell'ordine parlano di 665.480 soggetti fermati e 27.616 denunciati. Sono circa 130mila controlli al giorno.

