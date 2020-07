Coronavirus, perché la situazione in Bangladesh preoccupa l'Italia: "Scappano con ogni mezzo"

Nella Capitale c'è apprensione per i casi di Covid importati dal Bangladesh. Al momento sono 77 i passeggeri positivi al coronavirus arrivati a Roma dal Paese asiatico con voli autorizzati dell'Enac. Un dato in aumento considerando i 36 positivi rilevati all'aeroporto di Fiumicino nella giornata del 6 luglio.

I casi positivi al tampone rilevati all'aeroporto di Fiumicino e riferiti al volo atterrato da Dacca (Bangladesh) sono stati oltre il 13% e sono stati in gran parte trasferiti al COVID Center di Casal Palocco. Dati che preoccupano, e non poco, sia la Regione Lazio che i residenti del quadrante est di Roma dove la comunità Bangladese è molto numerosa. Per questo la Asl Roma 2 ha lanciato un appello affinché chi è rientrato da Dacca a partire dal 1° giugno, eseguano il test per il coronavirus.

D'Amato: "In giro ci sono 500-600 positivi che non sono stati intercettati"

Ma non è tutto. Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha detto in un'intervista al "Messaggero" che sulla base di calcoli effettuati "dai nostri esperti", tenendo conto "di tutti i voli compresi quelli con scalo che hanno fatto rientrare immigrati del Bangladesh in Italia, in giro per Roma e in altre regioni ci sono 500- 600 positivi che non sono stati intercettati''.

L'assessore si dice ''pronto'' a fare tamponi a tutti i passeggeri provenienti da paesi con alta circolazione del virus. ''Lo abbiamo già fatto con questo volo speciale dal Bangladesh, abbiamo fatto il tampone a 276 passeggeri''. Ma, mette in chiaro, ''ci deve essere un atto del governo che lo dica''.

Sileri: "Numero altissimo di soggetti positivi al Covid-19"

Un numero, quello dei 600 possibili casi di Covid, confermato anche dal viceministro della salute Pierpaolo Sileri. "La cifra dei possibili positivi provenienti dal Bangladesh è di circa 600, è in atto opera per rintracciare queste persone per poter fare il link epidemiologico e tamponi per tutti" ha spiegato il rappresentante del governo parlando del caso dei numerosi positivi scoperti su un volo proveniente da Dacca. "È questa una delle ragioni che i voli dal Bangladesh sono stati bloccati, in virtù del fatto che i test effettuati nella giornata di ieri a Roma su quelli atterrati, hanno riscontrato un numero altissimo di soggetti positivi al Covid19" ha sottolineato Sileri a 24 Mattino.

Coronavirus, qual è la situazione a Roma

Nella Capitale la situazione è monitorata con attenzione. Nella Asl Roma 1 dei quattro casi registrati nelle ultime 24h due sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati.

Ulteriori due casi arrivano da accesso al pronto soccorso dall'ospedale San Pietro e uno dal pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata.

Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina si tratta di un link familiare con la donna di nazionalità Indiana e di rientro dall’India che era correttamente in isolamento.

In Bangladesh oltre 168mila casi, i dati ufficiali

Ma qual è oggi la situazione in Bangladesh? Nel Paese asiatico l'epidemia è esplosa con prepotenza solo a fine aprile. Ieri sono stati registrati 3027 casi di Covid, un numero leggermente più basso rispetto alla media dell'ultimo mese. In totale le persone risultate positive al coronavirus sono più di 168mila, le vittime poco più di duemila.

"In Bangladesh è un disastro, non ci sono cure e la gente sta scappando"

Ma è probabile che i dati ufficiali non dicano tutto. "Nel nostro Paese la situazione legata ai contagi è un disastro, non ci sono cure mediche e la gente sta cercando di scappare con ogni mezzo" ha spiegato all'AdnKronos Mohamed Taifur Rahman Shah, presidente del'associazione ItalBangla.

"Stiamo cercando di diffondere la voce all'interno della comunità il più possibile - ha detto ancora Shah -, anche grazie ai social network. C'è stato un problema di comunicazione: oggi abbiamo avuto una riunione con la Asl Roma 5, sappiamo che è stato aperto un centro per i tamponi e che presto saranno tre i punti tra Centocelle e piazza della Marranella. Dobbiamo essere responsabili: mantenere la distanza e fare tamponi se siamo stati a contatto con connazionali rientrati dal Bangladesh".

Shah ha ammesso che all'interno della comunità "c'è preoccupazione, però adesso ci sentiamo più sicuri, con questo sforzo della Asl riusciremo a identificare e trovare altre persone contagiate. Sicuramente sono stati fatti errori dal governo del Bangladesh, che ha lasciato passare tutti, e da quello italiano che non ha controllato chi entrava in Italia".

Coronavirus, la situazione nel mondo: grafico

Grafico di Salvatore Sonni