Coronavirus, che bella notizia: la moglie del "paziente 1", incinta, è tornata a casa

La moglie del cosiddetto "paziente 1", il 38enne di Codogno (Lodi) risultato la prima persona contagiata dal coronavirus in Lombardia, è tornata a casa. La donna, all’ottavo mese di gravidanza, ha infatti lasciato nei giorni scorsi l'ospedale Luigi Sacco di Milano - dov'era ricoverata perché anche lei positiva, ma asintomatica, alla Covid19 - per fare ritorno a casa, dove terminerà il periodo di isolamento in quarantena.

Coronavirus: la moglie del "paziente 1", incinta, è tornata a casa

Come emerso dall'ecografia a cui è stata sottoposta nell'ospedale milanese, anche la bambina che porta in grembo sta bene. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto esprimere la propria gioia per la notizia: "La giornata si conclude con una bella notizia - ha scritto il governatore su Facebook - la "paziente 2″, la donna ricoverata all’ospedale Sacco, in dolce attesa, è stata dimessa".

Il marito, ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite, era risultato positivo proprio al coronavirus. Ieri, nella consueta conferenza stampa in diretta dalla regione Lombardia, l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha diffuso i numeri aggiornati sui contagi da coronavirus nella stessa Regione e ha aggiornato anche sulle condizioni di salute del "paziente 1": l'uomo si trova tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico San Matteo di Pavia ed "è intubato e stabile e viene curato con un cocktail di farmaci sperimentali". Infine l'augurio dell'assessore: "Speriamo che ci siano risultati positivi".