Coronavirus, Bertolaso positivo: "Vincerò anche questa battaglia"

"Sono positivo al Covid-19. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena". Ad annunciarlo su Facebook è Guido Bertolaso. Nei giorni scorsi Bertolaso è stato chiamato in Lombardia proprio per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Coronavirus, Bertolaso positivo: le sue parole su Facebook

"Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia", prosegue l’ex capo della Protezione civile. "Quando ho accettato questo incarico - dice ancora Bertolaso riferendosi al suo ruolo di consulente del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la gestione dell’emergenza coronavirus - sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese".

Bertolaso e l'ospedale in Fiera a Milano

Da quando è arrivato, in effetti, i lavori per costruire un nuovo ospedale in Fiera a Milano si sono sbloccati, tanto che la struttura diventerà "definitiva" - sarà operativa fino a epidemia rientrata - e sarà un riferimento per tutta Italia.

Domenica sera lui stesso aveva aggiornato i cittadini sull'andamento dei lavori: "C'è un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che entro la fine della prossima settimana siamo ottimisti nell'immaginare l'apertura dei primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione che poi andrà avanti fino ad arrivare ad oltre 250 letti", aveva annunciato in un video pubblicato su facebook.

Lunedì mattina era arrivata la conferma di Fontana: "L'ospedale in Fiera sta procedendo - aveva sottolineato il governatore -. Abbiamo fatto una ricognizione e tutto va avanti nel rispetto dei tempi".

L'arrivo di Bertolaso in Lombardia

Bertolaso era entrato a far parte della squadra regionale, ufficialmente, lo scorso 14 marzo. "Non ci fermiamo - aveva annunciato Fontana -. Vogliamo superare ogni difficoltà per riuscire a realizzare un nuovo ospedale nei padiglioni della Fiera di Milano per i pazienti Coronavirus", aveva scritto il governatore dopo che nelle ore precedenti c'era stato uno scontro con la protezione civile per l'assenza di materiali e personale.

"Non intendo lasciare nulla di intentato, per questo ho chiesto al dottor Guido Bertolaso di mettere a disposizione la sua esperienza, anche internazionale, per centrare questo importantissimo obiettivo. L'opera - aveva concluso Fontana all'epoca - potrà supportare la sanità lombarda già in emergenza e, se fosse necessario - spero di no - saremo pronti e disponibili per tutto il Paese".