Coronavirus, posso usare la bicicletta? I chiarimenti del Ministero

Da quando sono entrate in vigore le misure restrittive decise dal Governo per arginare la diffusione del nuovo coronavirus in Italia, sono molti i cittadini che si chiedono cosa possono e non possono fare. Uno dei dubbi più frequenti riguarda l'utilizzo della bici: si può usare o no? Sono diversi gli episodi di insulti nei confronti di ciclisti professionisti che, ricordiamo, come quelli olimpici, possono legittimamente allenarsi in strada, purché da soli. Visti i continui dubbi, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti, sia per gli sportivi che per i comuni cittadini.

Coronavirus, posso usare la bicicletta? Il chiarimento del Ministero

Dopo aver ribadito ancora una volta che "il governo ribadisce che si deve evitare di uscire di casa", e questo in linea generale, "l'attività sportiva o motoria all'aperto come già previsto dal Decreto del 9 marzo 2020 è tuttavia consentita", come si legge nel terzo comma dell'art. 1 del Dpcm.

"È consentito svolgere -si legge- attività sportiva o motoria all'aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In particolare, riguardo l'uso della bicicletta è consentito sia usarla come mezzo di trasporto negli spostamenti ammessi per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità, sia per praticare attività sportiva all'aperto. Le condizioni a cui attenersi, come per tutti gli spostamenti consentiti, sono: non spostarsi in gruppo; mantenere la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone".

Coronavirus e bici, serve l'autocertificazione?

Infine, la questione dell'autodichiarazione da portare con sé, al netto di quella richiesta oggi per lo stato di quarantena o non positività, che deve essere ritenuta valida per qualsiasi spostamento: "l'attività motoria all'aperto è espressamente prevista dai decreti come consentita, quindi non è necessaria alcuna autodichiarazione. In caso di controlli, le autorità di pubblica sicurezza possono comunque richiedere di dichiarare il perché dello spostamento. In quel caso, si è tenuti a effettuare la dichiarazione. In caso di dichiarazione falsa o mendace si può incorrere nelle sanzioni previste.