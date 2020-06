Coronavirus, l'epidemiologo: "Bimbi e adolescenti contagiosi come gli adulti"

La battaglia contro il nuovo coronavirus va avanti da mesi, con gli esperti che si interrogano ancora su molti quesiti. Uno di questi riguarda la carica virale di bambini e adolescenti, risultati meno colpiti dagli adulti dal Covid, ma che in realtà sarebbero contagiosi allo stesso modo.

A rivelarlo è l'epidemiologo Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene e medicina preventiva all'Università di Pisa, che ha scritto un articolo su 'MedicalFacts.it', il sito fondato dal virologo Roberto Burioni: "Uno studio tedesco conferma che la carica virale nei bambini e negli adolescenti non è significativamente inferiore a quella degli adulti. Pur avendo raramente forme gravi di malattia, se s'infettano esprimono lo stesso potenziale di contagiosità degli adulti".

Coronavirus e contagiosità dei bambini: lo studio tedesco

"Lo studio tedesco, guidato dal gruppo di Christian Drosten, dimostra come, in un campione di 3.303 pazienti positivi al coronavirus, la carica virale nei bambini e negli adolescenti non è significativamente inferiore a quella degli adulti - ricostruisce l'epidemiologo - Insomma, secondo gli autori il coronavirus non si comporterebbe molto diversamente dai virus influenzali in cui i bambini svolgono un ruolo importante nella diffusione del contagio. Hanno raramente forme gravi di malattia, ma, se s'infettano, esprimono lo stesso potenziale di contagiosità degli adulti. E' un'ulteriore evidenza che cerca di gettare luce sulle dinamiche di infezione e trasmissione del virus fra i bambini, soprattutto in preparazione alla riapertura delle scuole a settembre. Fino a oggi, in base alle evidenze scientifiche raccolte, la cautela è comunque ampiamente giustificata".