Coronavirus, il bollettino del 1° aprile: aumentano i contagiati (ma anche i tamponi fatti)

Sono in leggera risalita i casi di coronavirus in Italia. Stando all'ultimo bollettino della Protezione Civile i contagiati totali sono 4.782, contro i 4.053 di ieri. Si registrano inoltre 1.118 guariti e 727 deceduti. Il numero delle persone attualmente positive è aumentato di 2.937 unità (ieri era di 2017). Il numero dei tamponi effettuati (34.445) fa però ben sperare: ieri i test effettuati erano stati 29.608 e solitamente si sono sempre attestati intorno ai 25mila.

Come abbiamo ripetuto più volte, il numero dei contagiati, così come quello delle vittime, è probabilmente sottostimato, ciò nonostante il bollettino della Protezione Civile può offrire comunque una fotografia del trend in atto, anche se - è bene sottolinearlo - i numeri vanno verificati in un periodo di tempo più alto rispetto alla singola giornata.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 1° aprile 2020

Coronavirus, i casi in Italia

• Attualmente positivi: 80.572 (+2.937)

• Deceduti: 13.155 (+727)

• Guariti: 16.847 (+1.118)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 4.035 (+12)

Totale casi: 110.574 (+4.782, +4,5%)

I casi di Covid-19 regione per regione

Fontana: "In Lombardia abbiamo raggiunto il picco"

In Lombardia, secondo il presidente della Regione Attilio Fontana, il picco è stato ormai raggiunto. "L'incremento non esiste più - ha detto il governatore in conferenza stampa -. Stiamo proseguendo quella ipotesi sviluppata da tanti epidemiologi per cui abbiamo raggiunto il culmine. Si proseguirà in questa direzione e poi dovrebbe iniziare la discesa".

Borrelli: "Non sappiamo quando ne usciremo"

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli preferisce essere prudente: "Non sappiamo quando ne usciremo" ha detto al Corriere della Sera Borrelli. "Una cosa però è certa: senza le misure messe in campo dal governo, le nostre strutture ospedaliere avrebbero sofferto molto di più e oggi conteremmo un numero di morti decisamente superiore". Quanto alle analisi sulla curva, si tratta di valutazioni che "spettano agli scienziati. Certamente c'è una frenata dei positivi che necessitano di cure ospedaliere. E' certo - ha ribadito Borrelli - che senza queste misure ci sarebbero stati molti più morti e questo è un dato confortante. Vuol dire che nei prossimi giorni avremo un piccolo margine per consentirci di affrontare un'eventuale recrudescenza della curva".

La diretta video