Coronavirus: 2.335 sono guariti, 1.672 i malati in terapia intensiva, 368 morti nelle ultime 24 ore

I malati di coronavirus in Italia sono complessivamente 20.603, 2.853 i casi positivi in più rispetto a ieri. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747. 1.672 i malati in terapia intensiva (ieri erano 1518), quasi 10mila i ricoverati con sintomi (ieri erano 8372).

Crescono purtroppo anche i decessi: 368 i morti nelle ultime 24 ore, il totale sale a 1809. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Rincuora il numero dei pazienti guariti, sono 369 in più rispetto a ieri portando il totale a 2.335.

Coronavirus, l'ultimo bollettino

In Lombardia il numero di morti ha raggiunto quota 1.218. I nuovi decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 252. Si riduca la pressione sulle terapie intensive: "solo" 25 in più rispetto a ieri quando furono 75. "Siamo a 757 in tutto".

In Lombardia i contagiati da Coronavirus salgono a 13.272, in crescita di 1.587 da un giorno all'altro. I ricoverati in ospedale sono quasi 5mila, 4.898 precisamente. Sono 602 in più rispetto a ieri.

++ articolo in aggiornamento ++

Lombardia 13272

Bergamo 3416 Brescia 2473 Como 184 Cremona 1792 Lecco 344 Lodi 1320 Mantova 339 Milano 1750 Monza Brianza 327 Pavia 722 Sondrio 45 Varese 184 in fase di verifica e aggiornamento 376

Emilia Romagna 3093

Piacenza 1012 Parma 662 Reggio Emilia 185 Modena 367 Bologna 230 Ferrara 34 Ravenna 100 Forlì Cesena 78 Rimini 425

Veneto 2172

PADOVA 658 VENEZIA 328 VICENZA 235 VERONA 335 BELLUNO 82 ROVIGO 27 TREVISO 413 altro/in fase di verifica 94

Marche 1133

ANCONA 267 PESARO 712 MACERATA 94 FERMO 36 ASCOLI PICENO 14 altro/in fase di verifica 10

Piemonte 1111

ALESSANDRIA 207 ASTI 87 BIELLA 50 CUNEO 61 Novara 71 Torino 359 VERCELLI 84 Verbano-Cusio-Ossola 50 altro/in fase di aggiornamento 142

Toscana 781

Firenze 162 Pistoia 79 Lucca 130 Siena 60 Massa Carrara 108 Arezzo 41 Pisa 71 Livorno 50 Grosseto 38 Prato 42

Liguria 559

SAVONA 96 LA SPEZIA 60 IMPERIA 78 GENOVA 274 altro/in fase di verifica 51

Lazio 436

Roma 354 Frosinone 34 Viterbo 15 Rieti 4 Latina 23 in fase di aggiornamento 6

Campania 333

NAPOLI 188 Salerno 49 Caserta 45 Avellino 37 Benevento 4 altro/in fase di verifica 10

Friuli 347

Trieste 140 Gorizia 31 Udine 129 Pordenone 42 Friuli in aggiornamento 5

Trento 378

Bolzano 204

Puglia 230

BARI 58 BAT 22 BRINDISI 40 FOGGIA 62 LECCE 38 TARANTO 10

Sicilia 188

AGRIGENTO 20 CALTANISSETTA 2 CATANIA 91 ENNA 2 MESSINA 10 PALERMO 33 RAGUSA 4 SIRACUSA 15 TRAPANI 11

Umbria 143

Perugia 86 Terni 57

Abruzzo 137

L'Aquila 15 Chieti 30 Pescara 82 Teramo 10

Molise 17

Campobasso 17

Sardegna 77

Città metropolitana di Cagliari 18 Sud Sardegna 3 Oristano 2 Nuoro 19 Sassari 35

Calabria 68

COSENZA 17 REGGIO CALABRIA 22 CATANZARO 6 VIBO VALENTIA 6 CROTONE 17

AOSTA 57

Basilicata 11

Potenza 7 Matera 4

