Coronavirus, mancano posti letto: pazienti lombardi trasferiti in tutta Italia

"Non dovete uscire, dovete stare in casa". Lo ha ricordato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana ricordando come il sistema sanitario sia sotto pressione e rivolgendo un monito a quanti ancora si spostano nelle città. "Se non lo capite con le buone tra poco bisognerà cambiare il tono".

"Tra poco non saremo in grado di dare una risposta a chi si ammala. Vi stiamo chiedendo un sacrificio per salvare le vite umane. Forse non lo avete ancora capito, ma ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri".

Particolarmente grave la situzione in provincia di Bergamo dove sono finiti i posti in terapia intensiva. A dare l'idea di quanto sia sotto pressione il sistema sanitario sono i numeri della protezione civile che ha effettuato 55 trasferimenti di pazienti in terapia intensiva dalla Regione Lombardia, di cui 18 affetti da Coronavirus e 37 affetti da altre patologie.

I pazienti - trasportati attraverso ambulanze medicalizzate delle associazioni di volontariato di protezione civile, elicotteri del 118 e mezzi aerei dell'Aeronautica Militare - sono attualmente ricoverati negli ospedali delle Regioni Piemonte (11), Friuli Venezia Giulia (9), Toscana (9), Veneto (6), Abruzzo (5), Lazio (4), Umbria (4), Puglia (3), Molise (2) e Sicilia (2).

Va ricordato come i trasferimenti non siano privi di rischi. Uno dei pazienti durante il trasferimento (grazie ad un velivolo C130 dell'Aeronautica militare) dall'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo al Policlinico di Bari, è andato in arresto cardiaco e, nonostante le manovre dei rianimatori fatte sulla pista di atterraggio, è deceduto.

Coronavirus, Beppe Sala: "Non andate a correre"

Oggi il sindaco di Milano Beppe Sala ha rivolto un videomessaggio ai cittadini chiedendo loro di non uscire neppure per andare a correre.

"Premetto che voi, secondo i decreti del governo potete correre — ha ricordato il primo cittadino—, ma provate ad avere questo pensiero: mentre tu, runner, corri e sei felice, ne hai cento alla finestra che ti guardano e si arrabbiano perché si sentono reclusi mentre tu corri per le strade".

Il ministro dello Sport Spadafora ha anticipato che è in valutazione da parte del Governo un divieto assoluto di svolgere attività sportiva all'aperto.

"Quando abbiamo lasciato questa opportunità abbiamo ascoltato la comunità scientifica per lasciare la possibilità a chi ha diverse patologie" spiega il ministro a Rainews24.